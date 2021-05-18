18 Mayıs 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın şampiyonluk kupasını alacağı tarih belli oldu

Kartal'ın kupasını alacağı tarih belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.05.2021

'ın şampiyonluk kupasını alacağı tarih belli oldu. Siyah-beyazlılar 19 Mayıs Çarşamba günü saat 19.03'te 'ta gerçekleştirilecek törenle kupasına kavuşacak. ()

'ın şampiyonluk kupasını alacağı tarih ve saat belli oldu. Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, şampiyonluk kupasının 19 Mayıs Çarşamba günü saat 19.03'te 'ta gerçekleştirilecek törenle alınacağı bildirildi. Ayrıca törenin ve lazer gösterisinin, saat 21.15'te sona ereceği ve ile mücadele tedbirleri kapsamında Vodafone Park'a taraftar alınmayacağı vurgulandı.
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