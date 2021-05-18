18 Mayıs 2021, Salı
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Beşiktaş'ın şampiyonluk kupasını alacağı tarih belli oldu
Beşiktaş'ın şampiyonluk kupasını alacağı tarih belli oldu. Siyah-beyazlılar 19 Mayıs Çarşamba günü saat 19.03'te Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek törenle kupasına kavuşacak. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonluk kupasını alacağı tarih ve saat belli oldu. Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, şampiyonluk kupasının 19 Mayıs Çarşamba günü saat 19.03'te Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek törenle alınacağı bildirildi. Ayrıca törenin ve lazer gösterisinin, saat 21.15'te sona ereceği ve Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında Vodafone Park'a taraftar alınmayacağı vurgulandı.
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