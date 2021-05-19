19 Mayıs 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti!
Beşiktaş, Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Maçın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan siyah beyazlı takımı sosyal medya hesabından tebrik etti. Başkan Erdoğan, "2021 Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon olan Beşiktaş futbol takımını ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (BJK haberleri)
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş'ı tebrik etti.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2021 Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Beşiktaş futbol takımını ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN PAYLAŞIMI ŞU ŞEKİLDE
2021 Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan @Besiktas futbol takımını ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/M1E1Rpbw3U— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 18, 2021
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