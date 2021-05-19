19 Mayıs 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti!

Başkan Erdoğan Beşiktaş'ı tebrik etti!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 Giriş Tarihi: 19.05.2021

, 'u 2-0 mağlup ederek 'nın sahibi oldu. Maçın ardından Başkan siyah beyazlı takımı sosyal medya hesabından tebrik etti. Başkan Erdoğan, "2021 Ziraat ’nda şampiyon olan ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri ( haberleri)

Başkan , 'nı müzesine götüren 'ı tebrik etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2021 Ziraat 'nda şampiyon olan ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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