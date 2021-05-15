15 Mayıs 2021, Cumartesi
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Beşiktaş Göztepe maçına beyaz formayla sahaya çıkacak
Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar "beyaz" formayla sahaya çıkacak. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında şampiyonluğu belirleyecek maça çıkacak Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile kozlarını paylaşacak.
Saat 20.30'da başlayacak ve Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadelede siyah-beyazlı takım "beyaz" formayla sahaya çıkacak.
Göztepe maçında beyaz formamızla sahadayız. 🦅#GÖZvBJK | #ArmandaSaklı pic.twitter.com/It9j9PBELi— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 15, 2021
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