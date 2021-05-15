15 Mayıs 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Göztepe maçına beyaz formayla sahaya çıkacak

Beşiktaş'ın giyeceği forma belli oldu
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.05.2021

'in 42. ve son haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar "beyaz" formayla sahaya çıkacak. | Son dakika haberleri (BJK spor haberi)

'in 42. ve son haftasında şampiyonluğu belirleyecek maça çıkacak , deplasmanda ile kozlarını paylaşacak.

Saat 20.30'da başlayacak ve 'nda oynanacak mücadelede siyah-beyazlı takım "beyaz" formayla sahaya çıkacak.

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