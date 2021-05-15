Son dakika spor haberleri... Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar'a Fatih Karagümrük maçı sonrası verilen 1 maçlık men cezasını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'ın cezasını onadı ve siyah-beyazlıların cezanın ertelenmesi talebini de reddetti.



TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin futbolcusu Vincent Aboubakar ile ilgili PFDK'nın 14.05.2021 tarihli E.2020-2021/1115 - K.2020-2021/1375 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin futbolcusu Vincent Aboubakar'ın müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,



- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile, Karar verilmiştir."

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