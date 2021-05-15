15 Mayıs 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş haberleri: Tahkim Kurulu Aboubakar'ın cezasını onadı

Tahkim Kurulu'ndan Aboubakar kararı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 Giriş Tarihi: 15.05.2021

Son dakika spor haberleri... , Beşiktaşlı futbolcu 'a maçı sonrası verilen 1 maçlık men cezasını onadı.

(TFF) , 'ın Kamerunlu golcüsü 'ın cezasını onadı ve siyah-beyazlıların cezanın ertelenmesi talebini de reddetti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin futbolcusu Vincent Aboubakar ile ilgili 'nın 14.05.2021 tarihli E.2020-2021/1115 - K.2020-2021/1375 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin futbolcusu Vincent Aboubakar'ın müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 'nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile, Karar verilmiştir."

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