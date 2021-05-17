Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Salih Uçan ve Caulker transferini bitiriyor!

Beşiktaş yeni sezonun ilk bombalarını patlatmaya hazırlanıyor... Bu kez elini çabuk tutmak isteyen Siyah-Beyazlılar, Alanyaspor'un iki yıldızı Steven Caulker ve Salih Uçan ile büyük oranda anlaştı. Kısa süre içinde iki futbolcuya imza attırılması bekleniyor.



