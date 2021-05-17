Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Salih Uçan ve Caulker transferini bitiriyor!
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta gelecek sezon planlamalarına şimdiden başlandı. Siyah-beyazlılar, Alanyaspor'da forma giyen 2 yıldız ismi kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş yeni sezonun ilk bombalarını patlatmaya hazırlanıyor... Bu kez elini çabuk tutmak isteyen Siyah-Beyazlılar, Alanyaspor'un iki yıldızı Steven Caulker ve Salih Uçan ile büyük oranda anlaştı. Kısa süre içinde iki futbolcuya imza attırılması bekleniyor.
MONTERO'NU YERİNE CAULKER
Takvim'in haberine göreTeknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği Caulker ve Salih'in sözleşmeleri bu ayın sonunda bitecek. Yalçın'ın stoper Caulker'i Montero'nun yerine düşündüğü belirtiliyor.
GALATASARAY DEĞİL BEŞİKTAŞ!
İsmi birçok kulüple anılan ve Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen Salih de tercihini Beşiktaş'tan yana kullandı. Genç yıldızın Şampiyonlar Ligi faktörünü düşündüğü öğrenildi.
Beşiktaş bu sezonun başında da transferde rotasını Alanya'ya çevirmiş ve Welinton ile N'Sakala'yı almıştı. İki futbolcu şampiyonlukta önemli pay sahibi isimler oldu
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