17 Mayıs 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Salih Uçan ve Caulker transferini bitiriyor!

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta gelecek sezon planlamalarına şimdiden başlandı. Siyah-beyazlılar, Alanyaspor'da forma giyen 2 yıldız ismi kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. (BJK spor haberleri)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Salih Uçan ve Caulker transferini bitiriyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.05.2021

yeni sezonun ilk bombalarını patlatmaya hazırlanıyor... Bu kez elini çabuk tutmak isteyen Siyah-Beyazlılar, 'un iki yıldızı Steven ve ile büyük oranda anlaştı. Kısa süre içinde iki futbolcuya imza attırılması bekleniyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Salih Uçan ve Caulker transferini bitiriyor!

MONTERO'NU YERİNE CAULKER

Takvim'in haberine göreTeknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği ve Salih'in sözleşmeleri bu ayın sonunda bitecek. Yalçın'ın stoper Caulker'i Montero'nun yerine düşündüğü belirtiliyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Salih Uçan ve Caulker transferini bitiriyor!

GALATASARAY DEĞİL BEŞİKTAŞ!

İsmi birçok kulüple anılan ve Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen Salih de tercihini 'tan yana kullandı. Genç yıldızın Şampiyonlar Ligi faktörünü düşündüğü öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Salih Uçan ve Caulker transferini bitiriyor!

bu sezonun başında da transferde rotasını Alanya'ya çevirmiş ve Welinton ile N'Sakala'yı almıştı. İki futbolcu şampiyonlukta önemli pay sahibi isimler oldu

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