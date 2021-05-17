17 Mayıs 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Kartal'a Nijeryalı forvet! Bonservis bedeli...

Son dakika transfer haberleri: 2020-2021 sezonun şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta, gelecek sezonun transfer planlamalarına ba��landı. Siyah-beyazlılar gündemine Serie A'da 20 gol kaydeden Nijeryalı golcüyü aldı. (BJK spor haberleri)

Son dakika spor haberleri: Kartal'a Nijeryalı forvet! Bonservis bedeli...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 Giriş Tarihi: 17.05.2021

Süper Lig'de 2020-21'i şampiyon tamamlayan , gelecek sezonun kadrosu için düğmeye bastı. 'ne direkt katılacak olan siyah-beyazlılar, güçlü ve alternatifli bir kadro için kolları sıvadı.

Son dakika spor haberleri: Kartal'a Nijeryalı forvet! Bonservis bedeli...

, daha önce de gündemine giren isimlerden olan transferinde bir kez daha harekete geçti.

Son dakika spor haberleri: Kartal'a Nijeryalı forvet! Bonservis bedeli...

Fotomaç'ın haberine göre formasıyla 'da sezonun bitimine 2 hafta kala 20 kez rakip fileleri havalandıran golcüyü kadrosuna katmayı planlayan , 1.5 milyon euro'luk bir bonservisle transferi bitirmeyi hedefleyecek.

Son dakika spor haberleri: Kartal'a Nijeryalı forvet! Bonservis bedeli...

'nun gelecek sezon 'de mücadele edecek olmasından dolayı 2022'ye kadar sözleşmesinin bulunduğu ekibinden ayrılması beklenen 29 yaşındaki futbolcunun 'a sıcak baktığı belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Kartal'a Nijeryalı forvet! Bonservis bedeli...

ve 'dan da teklifler alan yıldız futbolcunun 'nde sahne alacak olmasından dolayı siyah-beyazlılara imza atması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Kartal'a Nijeryalı forvet! Bonservis bedeli...

328 MAÇ 115 GOL 20 ASiST
Kariyerinde 3 farklı takımla forma giyen , 328 resmi maça çıktı. yıldız, bu karşılaşmalarda 115 gol, 20 asistlik performans sergiledi. Kariyerinde 1 kez kırmızı gören 29 yaşındaki futbolcu, 21 defa sarıyla cezalandırıldı.

Son dakika spor haberleri: Kartal'a Nijeryalı forvet! Bonservis bedeli...

, bu sezon formasıyla 36 maçın tamamına çıktı. , bu karşılaşmalarda 20 kez ağları sarstı, 2 de asist yaptı.

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