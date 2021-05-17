Son dakika spor haberleri: Kartal'a Nijeryalı forvet! Bonservis bedeli...
Son dakika transfer haberleri: 2020-2021 sezonun şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta, gelecek sezonun transfer planlamalarına ba��landı. Siyah-beyazlılar gündemine Serie A'da 20 gol kaydeden Nijeryalı golcüyü aldı. (BJK spor haberleri)
Süper Lig'de 2020-21'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezonun kadrosu için düğmeye bastı. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak olan siyah-beyazlılar, güçlü ve alternatifli bir kadro için kolları sıvadı.
Kara Kartal, daha önce de gündemine giren isimlerden olan Simy transferinde bir kez daha harekete geçti.
Belçika ve Fransa'dan da teklifler alan yıldız futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde sahne alacak olmasından dolayı siyah-beyazlılara imza atması bekleniyor.
Simy, bu sezon Crotone formasıyla 36 maçın tamamına çıktı. Nijeryalı, bu karşılaşmalarda 20 kez ağları sarstı, 2 de asist yaptı.
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