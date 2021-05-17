Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transfer planı hazır! Listede 10 isim var
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta gözler Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Antalyaspor maçına çevrilirken bir yandan da gelecek sezon planlamalarına başlandı. Siyah-beyazlılarda 10 futbolcunun sözleşmesi sona erecek. İşte takımdaki son gelişmeler... (BJK spor haberleri
Antalyaspor ile oynanacak Türkiye Kupası finali sonrası Beşiktaş'ta 10 futbolcunun sözleşmesi resmi olarak son bulmuş olacak. Sabah'ın haberine göre; Bu isimler için kupa maçı sonrası ara vermeden çalışmalarına başlayacak olan yönetim, yol haritasını şöyle belirledi...
ATIBA: 38 yaşındaki orta sahayla yönetim 1 yıl daha devam etmek için hazır kıta. Oyuncunun kararı bekleniyor.
GHEZZAL: Leicester City'den kiralanan yıldız futbolcu sezonun en kritik ismi oldu. Yönetim de bonservisini almak için kesenin ağzını bir miktar daha açacak. 5 milyon Euro gözden çıkarılmış durumda.
DORUKHAN: Yeni sözleşmeye imza atmayan milli futbolcunun takımda kalma ihtimali artık imkansız görülüyor. GÖKHAN: Yine aynı şartlar üzerinden 1 yıllık yeni kontrat yapılması bekleniyor.
CENK: Sakatlık sebebiyle sadece 4 maçta forma giyebilen Tosun Paşa'nın bonservisinin bedava alınma ihtimali kuvvetli. Ancak uzun sürecek sakatlığı sebebiyle ilk devre oynayamayacak olan tecrübeli golcünün Everton'dan kazandığı rakamı çok daha aşağı çekmesi gerekecek.
MENSAH: Sözleşmesindeki satın alma opsiyonu kullanılmayacak ve Kayseri'ye geri dönecek. MONTERO: Yüzde 50'si 4.5 milyon Euro olan bonservisi alınmayacak, Atletico Madrid'e dönecek.
UTKU: Sezon boyu Ersin'in arkasında bekleyen 23 yaşındaki eldiven ile yola devam edilip edilmeme kararı henüz verilmedi.
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