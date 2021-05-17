17 Mayıs 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transfer planı hazır! Listede 10 isim var

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta gözler Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Antalyaspor maçına çevrilirken bir yandan da gelecek sezon planlamalarına başlandı. Siyah-beyazlılarda 10 futbolcunun sözleşmesi sona erecek. İşte takımdaki son gelişmeler... (BJK spor haberleri

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transfer planı hazır! Listede 10 isim var
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.05.2021

ile oynanacak finali sonrası 'ta 10 futbolcunun sözleşmesi resmi olarak son bulmuş olacak. Sabah'ın haberine göre; Bu isimler için kupa maçı sonrası ara vermeden çalışmalarına başlayacak olan yönetim, yol haritasını şöyle belirledi...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transfer planı hazır! Listede 10 isim var

ATIBA: 38 yaşındaki orta sahayla yönetim 1 yıl daha devam etmek için hazır kıta. Oyuncunun kararı bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transfer planı hazır! Listede 10 isim var

ABOUBAKAR: Sezonun son 6 maçında sakatlığı nedeniyle oynamayan futbolcunun sözleşmesindeki 30 maçlık opsiyon 1 maç eksikle devreye giremedi. Oyuncunun menajeriyle yönetim arasında yeni sözleşme görüşmeleri yapılırken, cephesi Aboubakar'ın kendileriyle devam edeceğini belirtti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transfer planı hazır! Listede 10 isim var

GHEZZAL: 'den kiralanan yıldız futbolcu sezonun en kritik ismi oldu. Yönetim de bonservisini almak için kesenin ağzını bir miktar daha açacak. 5 milyon Euro gözden çıkarılmış durumda.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transfer planı hazır! Listede 10 isim var

ROSIER: 'ta kalma isteğini tüm taraflara ileten başarılı sağ bek, ile anlaşılmasını bekliyor. Beşiktaş bonservisini alamazsa 1 yıl daha opsiyonlu kiralama seçeneğiyle işi çözmenin peşinde.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transfer planı hazır! Listede 10 isim var

DORUKHAN: Yeni sözleşmeye imza atmayan milli futbolcunun takımda kalma ihtimali artık imkansız görülüyor. GÖKHAN: Yine aynı şartlar üzerinden 1 yıllık yeni kontrat yapılması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transfer planı hazır! Listede 10 isim var

CENK: Sakatlık sebebiyle sadece 4 maçta forma giyebilen 'nın bonservisinin bedava alınma ihtimali kuvvetli. Ancak uzun sürecek sakatlığı sebebiyle ilk devre oynayamayacak olan tecrübeli golcünün 'dan kazandığı rakamı çok daha aşağı çekmesi gerekecek.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transfer planı hazır! Listede 10 isim var

MENSAH: Sözleşmesindeki satın alma opsiyonu kullanılmayacak ve Kayseri'ye geri dönecek. MONTERO: Yüzde 50'si 4.5 milyon Euro olan bonservisi alınmayacak, Atletico Madrid'e dönecek.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transfer planı hazır! Listede 10 isim var

UTKU: Sezon boyu Ersin'in arkasında bekleyen 23 yaşındaki eldiven ile yola devam edilip edilmeme kararı henüz verilmedi.

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