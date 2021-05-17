17 Mayıs 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Kartal genç yıldızı bitirdi! Besar Gudjufi Beşiktaş'ta!

Kartal genç yıldızı bitirdi! Besar Gudjufi Beşiktaş'ta
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 Giriş Tarihi: 17.05.2021

'i şampiyon olarak tamamlayan , yeni sezonun ilk transferini yaptı. Siyah beyazlılar, geleceğin yıldızı olarak görülen 'yi kadrosuna kattı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

'de şampiyonluğa uzanan , transfer sezonunun yaklaşmasıyla birlikte transferde gaza bastı. Siyah-beyazlılar, gelecek sezonun kadrosunun yanı sıra ileriye dönük genç yetenek arayışında da ilk hedefine ile ulaştı. Makedon genç yıldızı da istiyordu.

TRABZONSPOR DA İSTİYORDU!

Sabah'ın haberine göre, , Trabzonspor'un da yakından ilgilendiği ve transferi için yoğun çaba harcadığı 16 yaşındaki Makedon futbolcu Besar Gudjufi'nin transferinde sona geldi. Potansiyeliyle dikkat çeken ve . Ligi'nde formasıyla 12 maça çıkıp 2 gol, 3 asist kaydeden genç yeteneği ekibi de transfer etmek istiyordu.

BEŞİKTAŞ'TAN 5 YILLIK ANLAŞMA!

Uzun araştırmalar sonucu önemli potansiyel taşıdığı konusunda hem fikir olunan 2004 doğumlu sol kanat oyuncusu geçtiğimiz günlerde 'a geldi ve Beşiktaş tarafıyla görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşme sonrası prensipte el sıkışılırken oyuncuya ilerleyen günlerde 5 yıllık sözleşme imzalatılması planlanıyor.

ELJIF ELMAS'A BENZETİLİYOR!

Ülkesinin milli takımında alt yaş kategorilerinde forma giyen Gudjufi, gelecek potansiyeli açısından 'nin 16 milyon Euro'ya 'ye sattığı vatandaşı 'a benzetiliyor.

BESAR GUDJUFI KİMDİR?

Beşiktaş'ın yeni yeteneği Besar Gudjufi, 2017 yılında takımlarından altyapısında futbola başlamıştır. Genç isim, 2021 yıılında ise Makedonya 1. Lig ekiplerinden 'ya transfer olmuştur. Asıl mevkisi sol kanat olan genç futbolcu forvet arkası ve sağ kanat da oynayabiliyor. Gudjufi, bu sezon çıktığı 12 maçta, 2 gol, 3 asist kaydetti.

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