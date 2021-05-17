Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, yeni sezonun ilk transferini yaptı. Siyah beyazlılar, geleceğin yıldızı olarak görülen Besar Gudjufi'yi kadrosuna kattı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'de şampiyonluğa uzanan Beşiktaş, transfer sezonunun yaklaşmasıyla birlikte transferde gaza bastı. Siyah-beyazlılar, gelecek sezonun kadrosunun yanı sıra ileriye dönük genç yetenek arayışında da ilk hedefine Besar Gudjufi ile ulaştı. Makedon genç yıldızı Trabzonspor da istiyordu.

TRABZONSPOR DA İSTİYORDU!

Sabah'ın haberine göre, Kartal, Trabzonspor'un da yakından ilgilendiği ve transferi için yoğun çaba harcadığı 16 yaşındaki Makedon futbolcu Besar Gudjufi'nin transferinde sona geldi. Potansiyeliyle dikkat çeken ve Makedonya 1. Ligi'nde Belasica formasıyla 12 maça çıkıp 2 gol, 3 asist kaydeden genç yeteneği Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb de transfer etmek istiyordu.

BEŞİKTAŞ'TAN 5 YILLIK ANLAŞMA!

Uzun araştırmalar sonucu önemli potansiyel taşıdığı konusunda hem fikir olunan 2004 doğumlu sol kanat oyuncusu geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi ve Beşiktaş tarafıyla görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşme sonrası prensipte el sıkışılırken oyuncuya ilerleyen günlerde 5 yıllık sözleşme imzalatılması planlanıyor.

ELJIF ELMAS'A BENZETİLİYOR!

Ülkesinin milli takımında alt yaş kategorilerinde forma giyen Gudjufi, gelecek potansiyeli açısından Fenerbahçe'nin 16 milyon Euro'ya Napoli'ye sattığı vatandaşı Eljif Elmas'a benzetiliyor.

BESAR GUDJUFI KİMDİR?

Beşiktaş'ın yeni yeteneği Besar Gudjufi, 2017 yılında Makedonya Ligi takımlarından Vardar altyapısında futbola başlamıştır. Genç isim, 2021 yıılında ise Makedonya 1. Lig ekiplerinden Belasica Strumica'ya transfer olmuştur. Asıl mevkisi sol kanat olan genç futbolcu forvet arkası ve sağ kanat da oynayabiliyor. Gudjufi, bu sezon çıktığı 12 maçta, 2 gol, 3 asist kaydetti.

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