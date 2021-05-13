Son dakika spor haberi: Beşiktaş travmayı unutamadı! G.Saray...

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Karagümrük'e sahasında 2-1 yenilen ve Galatasaray'la puan puana gelen Beşiktaş'ta, son hafta stresi yaşanıyor. Siyah beyazlılar, ezeli rakibine karşı averaj anlamında üstün durumda olsa da sarı kırmızılıların, geçmiş başarıları Kartal'ı düşündürüyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında son düzlüğe girildi. İki hafta önce Türk Telekom Stadı'nda şampiyonluk turu atmanın hesaplarını yapan Beşiktaş'ta şu an travmatik bir endişe var.

Fatih Karagümrük karşısında sahasında şok bir yenilgi yaşayan siyah beyazlılarla, Galatasaray'ın puanları eşitlendi.

Son maçta iki takımın da kazanması durumunda şampiyon olacak takım genel averaj dikkate alınarak belirlenecek.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; siyah beyazlılar şu an Galatasaray'dan iki averaj önde olsa da rakibiyle geçmişte yaşananlar unutulmuş değil.

8-0 UNUTULMADI



Türk futbolunun en çok konuşulan sezonu 1992-93'te Beşiktaş ile Galatasaray arasında kıyasıya bir rekabet olmuştu.

İki takımında 66 puanla bitirdiği ligin şampiyonluğunu averaj üstünlüğü belirledi.

Galatasaray sezon sonunda Beşiktaş'a 8 averaj farkı (A.Gücü 8-0) atarak ligi şampiyon tamamladı. Ve Aslan'ın rakibi Yeni Malatyaspor'la olan bir travma daha...

1986-87 sezonunda yine Beşiktaş ve Galatasaray şampiyonluk için çekişmiş Kartal son haftalara zirvede girerken Malatyaspor'a mağlup olunca önce liderliği, ardından da şampiyonluğu kaybetmişt

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