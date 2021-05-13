13 Mayıs 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş travmayı unutamadı! G.Saray...

Beşiktaş travmayı unutamadı! G.Saray...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.05.2021

Spor Toto 'in 41. haftasında Karagümrük'e sahasında 2-1 yenilen ve 'la puan puana gelen 'ta, son hafta stresi yaşanıyor. Siyah beyazlılar, ezeli rakibine karşı averaj anlamında üstün durumda olsa da sarı kırmızılıların, geçmiş başarıları 'ı düşündürüyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'de şampiyonluk yarışında son düzlüğe girildi. İki hafta önce 'nda şampiyonluk turu atmanın hesaplarını yapan 'ta şu an travmatik bir endişe var.

karşısında sahasında şok bir yenilgi yaşayan siyah beyazlılarla, 'ın puanları eşitlendi.

Son maçta iki takımın da kazanması durumunda şampiyon olacak takım genel averaj dikkate alınarak belirlenecek.

'nde yer alan habere göre; siyah beyazlılar şu an Galatasaray'dan iki averaj önde olsa da rakibiyle geçmişte yaşananlar unutulmuş değil.

8-0 UNUTULMADI

Türk futbolunun en çok konuşulan sezonu 1992-93'te Beşiktaş ile Galatasaray arasında kıyasıya bir rekabet olmuştu.

İki takımında 66 puanla bitirdiği ligin şampiyonluğunu averaj üstünlüğü belirledi.

Galatasaray sezon sonunda Beşiktaş'a 8 averaj farkı (A.Gücü 8-0) atarak ligi şampiyon tamamladı. Ve Aslan'ın rakibi 'la olan bir travma daha...

-87 sezonunda yine Beşiktaş ve Galatasaray şampiyonluk için çekişmiş son haftalara zirvede girerken 'a mağlup olunca önce liderliği, ardından da şampiyonluğu kaybetmişt

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