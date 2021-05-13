13 Mayıs 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş taraftarından takımlarına tam destek! "Şampiyon sen olacaksın"

Takıma tam destek! Şampiyon sen olacaksın
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.05.2021

'in son haftasına girilirken 81 puanda bulunan , averaj ile lider konumda. Siyah beyazlılar 41. haftada Fatih Karagümrük karşısında sahasında hiç beklenilmeyen bir yenilgi aldı. Maçın ardından Kara Kartal'ı destekleyen taraftarların dilinde, “İşte şimdi tam zamanı, çocuklar inanın ve Şampiyon sen olacaksın" sloganları vardı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Fatih Karagümrük'e kendi sahasında yenilip şampiyonluk ümitlerini son haftaya bırakan 'ta moraller bozulsa da taraftarları siyah-beyazlı her zamanki gibi takımlarının arkasında duruyor. Karagümrük maçının son düdüğünden itibaren sosyal medyada oyunculara destek mesajları atan Beşiktaşlı futbolseverler, hem futbolcu hem kulüp gönderilerine yaptıkları yorumlarla, cumartesi günü deplasmanda oynanacak Göztepe karşılaşması için moral veriyor.

"SADECE 1 HAFTA ERTELEDİK"

Özellikle sosyal medya instagram iletilerinde oyuncuları ateşleyen siyah-beyazlıların yaptıkları yorumlardan bazıları şöyle: "İşte şimdi tam zamanı... Çoçuklar inanın, inanın çocuklar", "Beşiktaş umuttur. Umut dimdik ayakta", "Başın öne eğilmesin aldırma Kartal aldırma", "Beşiktaş varsa umut vardır", "Ölmeden mezara koymayın bizi", "Sıkıntı yok, 1 hafta erteledik", "Kenetlen", " bilemezsin", "Çık sahaya Beşiktaş gibi oyna", "Yapacaksın çünkü sen Beşiktaşsın", "Şampiyon sen olacaksın."

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"TARİH TEKERRÜR ETMEYECEK"

Beşiktaşlı yönetici Mesut Urgancılar, 1986-87 ve 1992-93 sezonlarına atıfta bulundu. Urgancılar sosyal medya hesabından, "Şampiyonluk yolundaki rakip yine aynı rakipti. 1986-1987 sezonu ile 1992-1993 sezonu ise 8-0 ile travmaya dönüşmüştü. Şimdi rakibin son maçı Malatyaspor ile ve averaja da ihtiyaçları var! Ama tarih tekerrür etmeyecek" ifadelerini kullandı. (Fotomaç)

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