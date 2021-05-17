Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'dan flaş sözler! "Soyunma odasında bağıra bağıra ağladım"
Spor Toto Süper Lig'de müthiş bir sezon geçiren ve Beşiktaş'ı şampiyon yapan teknik direktör Sergen Yalçın, flaş açıklamalarda bulundu. Yalçın, sezon öncesi transferlerden, kaybedilen puanlar sonrası yaşananlara kadar birçok konuda itiraflarda bulundu. İşte deneyimli teknik adamın sözleri... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
HERKESİN SEMPATİSİNİ KAZANDIK
"Geçtiğimiz sezon ciddi sıkıntılar yaşamamıza karşın hedefimiz olan 3'üncülüğe ulaştık. Bu sezon ise taraflı tarafsız herkesin sempatisini kazandık. Çünkü güzel futbol oynuyorduk. İzleyenin keyif almasını sağlıyorduk.
Sezon başı çok önemli puan kayıpları yaşadık. Konyaspor'a, Gaziantepspor'a, Alanyaspor'a yenilmiştik. Takımdaki herkes şaşkındı. Eleştiriler yükseldi. Hatta yerime gelecek teknik adam isimleri dolaşmaya başlamıştı ortalıkta.
RAKİPLER MİLYONLARCA EURO HARCADI
"Bu söylentilerin üstüne sakatlıklar, kart cezaları ve Covid-19 vakalarıyla uğraşmak zorunda kaldık. Beşiktaş Futbol Takımı olarak sezonu 13,5 oyuncu ile tamamladık. Herkes 21 kişilik kadroyla maçlara çıkarken, biz sayıyı tamamlamak için gençlerle çıktık.
Hatta bazı maçlarda 21'i bile bulamadık. Şampiyonluğa oynayan rakiplerimiz 3 tane 11 yapabilecek kadar geniş kadrolara sahipti. Yine rakiplerimiz milyonlarca Euro harcayarak devre arasında transfer yaparken biz sadece Eskişehir'den Bilal'i aldık.
'BU KAYIP SERGEN'E YAZAR' DiYENLERE SADECE GÜLDÜM
"Sezon boyunca puan kaybettiğimiz karşılaşmalardan sonra 'Bu kayıp Sergen'e yazar' dediler. Güldüm, teknik heyetime ve oyuncularıma 'Sinirlerinize hakim olan ve moralinizi bozmayın' diyerek motivasyonlarını dik tuttum."
"Galatasaray ve Karagümrük'e peş peşe yenilince şampiyonluğun kaçtığını sanıyorlardı. Kaybettiğimiz maçlardan sonra 'Bu kayıp Sergen'e yazar' diyenler oldu, yorumcular 'Kim şampiyon olacak?' diye anketler yaptı. Kimse içimdeki çığlığı bilemez... Güldüm, ekip arkadaşlarıma ve oyuncularıma, 'Sinirlerinize hakim olun ve moralinizi bozmayın' diyerek, motivasyonlarını dik tuttum. Galatasaray derbisine çok sıkıntılı çıktık. Yorgun ve eksik olmasaydık yenerdik. Benzer sorunları Karagümrük maçında da yaşadık. Kulübeden sahaya sürecek oyuncu bulamadım.
DiBi DE GÖRDÜM ZiRVEYi DE
Futbol kariyerimde dibi de yaşadım, zirveyi de. Beşiktaş altyapısından A takıma, oradan İstanbulspor, Siirt, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Etimesgut Şekerspor ve Eskişehirspor'da oynadım. Gittiğim her takıma katkı yaptım."
BORCUMU ÖDEDiM HUZUR iÇiNDEYiM
"Başkanımız Ahmet Nur Çebi, teknik direktörlük için çağırdığında, taraftarın da beni çok istediğini anlattı. Ondan sonra benden sözleşme detaylarıyla ilgili cevap beklediğini söyledi. Kendisine; "Buraya para konuşmaya gelmedim. 100'üncü yılda Lucescu beni çağırdığında takımı şampiyon yapmaya geldiğimi söylemiştim ve yaptım. Şimdi aynı başarıyı teknik direktör olarak da yaşamak istiyorum. Getirin boş mukaveleyi, siz doldurun ben imzalayayım" dedim. Oyuncularımla birlikte camiaya borcumu ödemenin huzurunu yaşıyorum şimdi."
BAŞARININ SIRRI SiSTEMDEN ÖNCE TAKIMDAŞLIK
Beşiktaş'ta oyun sistemi ve taktikten önce takımdaşlığı oluşturduk. Oyuncularım çok çalıştılar, yoruldular ama hiç yılmadılar. En büyük mutluluğum, daha önce milli takımın önünden geçmeyenlerin şimdi birinci tercih olarak milli takıma çağrılmaları.
BABAMA VERDiĞiM SÖZÜ TUTTUM BEŞiKTAŞ'I ŞAMPiYON YAPTIM
"Maç sonrası kendimi futbolcu arkadaşlarımın omuzlarında buldum. Büyük duygu yoğunluğu yaşadım. Soyunma odasında bağıra bağıra ağladım."
"Bugüne dek çalıştığım takımlarda para gibi maddi detaylarla pek ilgilenmedim. Ben her zaman hedefleri olan takımları seçerim. Bu, şampiyonluk da olur, kümede kalma mücadelesi de olur.
GÖZYAŞLARIMA HAKiM OLAMADIM
Daha önce hep düşme hattındaki takımlardan teklif aldım. Gittim, hiçbir zaman burun kıvırmadım ve onların ligde kalmalarını sağladım. Rahmetli babam Özer Yalçın'a sözüm vardı; "Bir gün Beşiktaş'a dönüp şampiyon yapacağım" demiştim. Göztepe maçından sonra o yorgunluk bitkinlik arasında babama verdiğim söz aklıma geldi; sevindim, yumruğumu havaya kaldırdım. O an birden kendimi futbolcu arkadaşlarımın omuzunda buldum. Omuzlara aldıklarında gözyaşlarıma hakim olamadım ve soyunma odasında bağıra bağıra ağladım. Sevincimi soyunma odasında devam ettirdim."
WELiNTON VE N'SKALA iÇiN BENi ELEŞTiRDiLER, ŞiMDi NE OLDU!..
Sezon başında Welinton ve N'Sakala'yı aldığımız için beni eleştirdiler. Şimdi ne oldu! 20 yaşında kaleciyle şampiyon olan başka bir takım var mı? Ersin'de ısrar ettim, oynattım... Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye teşekkür ediyorum. Kulüpte 5 kuruş yokken bile futbolcuları parasız bırakmadılar. Eğer başarılı olmak istiyorsan, futbolcunun maaşını kesmeden, gününde vereceksin."
RACHiD GHEZZAL BENi SORMUŞ 'GOOGLE'A BAK GÖRÜRSÜN' DEMiŞLER
Rachid Ghezzal ilk geldiğinde menajeri Hakan Korkmaz'a benim nasıl biri olduğumu ve futbolculuğumu sormuş. 'Google'a bak anlarsın' demişler. O da merak edip açmış, eski maçlarımı
izlemiş. Koşarak odama geldi, "Müthiş ve lider bir oyuncu imişsiniz, hakkınızda yanlış düşünmüştüm ama şimdi hayran oldum" dedi. Rachid'in eksikleri vardı, özel çalışma ile gidermeye çalıştık."
Göztepe maçında giydiği fuşya rengi tişörtle dikkat çeken Sergen Yalçın, Antalya ile oynayacakları kupa finaline de mavi renk tişörtle çıkacağını söyledi. (Hürriyet)
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