Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'dan flaş sözler! "Soyunma odasında bağıra bağıra ağladım"

Bir Beşiktaş'ın istatistiklerine bakın, bir de rakiplere... Üstelik bunu kısıtlı imkanlarla başardık. Sezon başında transfer için yeterli bütçemiz yoktu. En çok Hulk'u istedim. Bir de İtalya'dan bir stoper getirmek için çok uğraştık. Ekonomik nedenlerden dolayı ikisi de olmadı.