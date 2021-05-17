17 Mayıs 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın 5 silahşörü! Atılan 89 golde...

Kartal'ın 5 silahşörü! Atılan 89 golde...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.05.2021

'i şampiyon tamamlayan 'ta, sezona damga vuran 5 isim ön plana çıktı. Siyah-beyazlılarda , , , N'Koudou ve bu sezon atılan 89 golün 55'ine imza attı. ( haberleri)

'ta 5 futbolcu hücuma verdikleri destekle ön plana çıktı. , , , N'Koudou ve , şampiyonluk sezonunda en golcü isimler arasında yer aldı. Beşiktaş'ın attığı 89 golün 55'ini bu 5 oyuncu kaydetti. Larin, 19 golle takımın en skoreri olurken, Aboubakar, sakatlığına rağmen 15 gol attı. Bay asist de fileleri 8 kez havalandırıp 17 golde de asist yaptı. oyuncusu N'Koudou da 8 kez gol sevinci yaşadı. Stoper ise savunma adına en golcü isim oldu. 5 gol atan Domagoj Vida, bunların 2'sini kritik ve maçlarında attı. (Fotomaç)
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