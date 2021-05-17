17 Mayıs 2021, Pazartesi
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Beşiktaş'ın 5 silahşörü! Atılan 89 golde...
Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta, sezona damga vuran 5 isim ön plana çıktı. Siyah-beyazlılarda Larin, Aboubakar, Ghezzal, N'Koudou ve Vida bu sezon atılan 89 golün 55'ine imza attı. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş'ta 5 futbolcu hücuma verdikleri destekle ön plana çıktı. Larin, Aboubakar, Ghezzal, N'Koudou ve Vida, şampiyonluk sezonunda en golcü isimler arasında yer aldı. Beşiktaş'ın attığı 89 golün 55'ini bu 5 oyuncu kaydetti. Larin, 19 golle takımın en skoreri olurken, Aboubakar, sakatlığına rağmen 15 gol attı. Bay asist Rachid Ghezzal de fileleri 8 kez havalandırıp 17 golde de asist yaptı. Fransız sol kanat oyuncusu N'Koudou da 8 kez gol sevinci yaşadı. Stoper Domagoj Vida ise savunma adına en golcü isim oldu. 5 gol atan Domagoj Vida, bunların 2'sini kritik Fenerbahçe ve Göztepe maçlarında attı. (Fotomaç)
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