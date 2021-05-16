Son dakika spor haberi: Dünya basını Beşiktaş'ın şampiyonluğunu konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in final haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 2020-2021 sezonunun şampiyon oldu. Siyah-beyazlılar, ligi Galatasaray'la aynı puanda bitirmesine rağmen averajla mutlu sona ulaştı. Dünya basını da Beşiktaş'ın bu zaferini manşetlerine taşıdı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'de sezonu Galatasaray'ın önünde averajla lider tamamlayan Beşiktaş, 16. şampiyonluğunu elde etti. Dünya basını, siyah-beyazlıların mutlu sona ulaşmasını manşetlerine taşıdı. İşte o başlıklar...

L'EQUIPE (FRANSA) "Gerilimin sonunda Beşiktaş Türkiye şampiyonu oldu"

GLOBOESPORTE (BREZİLYA) "Beşiktaş, ligi Galatasaray'dan bir gol önde bitirerek şampiyon oldu"

SPORZA (BELÇİKA) "Kan donduran bir karşılaşmanın ardından şampiyon Beşiktaş"

GOAL (İNGİLTERE) "Kamerunlu Aboubakar ve Ganalı Mensah, Beşiktaş'la final gününde Süper Lig şampiyonu oldu"

EUROSPORT (İNGİLTERE) "Beşiktaş, rakibi Galatasaray'ın önünde gol farkıyla şampiyonluğu perçinledi"

DER SPIEGEL (ALMANYA) "Beşiktaş gol farkıyla Galatasaray'ın önünde şampiyon oldu"

ABOLA (PORTEKİZ) "Beşiktaş şampiyon... Bir gol farkla"