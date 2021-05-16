16 Mayıs 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Dünya basını Beşiktaş'ın şampiyonluğunu konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in final haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 2020-2021 sezonunun şampiyon oldu. Siyah-beyazlılar, ligi Galatasaray'la aynı puanda bitirmesine rağmen averajla mutlu sona ulaştı. Dünya basını da Beşiktaş'ın bu zaferini manşetlerine taşıdı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Dünya basını Beşiktaş'ın şampiyonluğunu konuştu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 16.05.2021 Giriş Tarihi: 16.05.2021

'de sezonu 'ın önünde averajla lider tamamlayan , 16. şampiyonluğunu elde etti. Dünya basını, siyah-beyazlıların mutlu sona ulaşmasını manşetlerine taşıdı. İşte o başlıklar...

Son dakika spor haberi: Dünya basını Beşiktaş'ın şampiyonluğunu konuştu!

L'EQUIPE (FRANSA)

"Gerilimin sonunda Türkiye şampiyonu oldu"

Son dakika spor haberi: Dünya basını Beşiktaş'ın şampiyonluğunu konuştu!

GLOBOESPORTE (BREZİLYA)

", ligi 'dan bir gol önde bitirerek şampiyon oldu"

Son dakika spor haberi: Dünya basını Beşiktaş'ın şampiyonluğunu konuştu!

SPORZA (BELÇİKA)

"Kan donduran bir karşılaşmanın ardından şampiyon "

Son dakika spor haberi: Dünya basını Beşiktaş'ın şampiyonluğunu konuştu!

GOAL (İNGİLTERE)

" Aboubakar ve Ganalı Mensah, 'la final gününde şampiyonu oldu"

Son dakika spor haberi: Dünya basını Beşiktaş'ın şampiyonluğunu konuştu!

EUROSPORT (İNGİLTERE)

", rakibi 'ın önünde gol farkıyla şampiyonluğu perçinledi"

Son dakika spor haberi: Dünya basını Beşiktaş'ın şampiyonluğunu konuştu!

DER SPIEGEL (ALMANYA)

" gol farkıyla 'ın önünde şampiyon oldu"

Son dakika spor haberi: Dünya basını Beşiktaş'ın şampiyonluğunu konuştu!

ABOLA (PORTEKİZ)

" şampiyon... Bir gol farkla"

Son dakika spor haberi: Dünya basını Beşiktaş'ın şampiyonluğunu konuştu!

MARCA (İSPANYA)

", kalp krizlik finalde 'dan bir gol farkla ligi kazandı"

Son dakika spor haberi: Dünya basını Beşiktaş'ın şampiyonluğunu konuştu!

FENNEC FOOTBALL (CEZAYİR)

"Ghezzal 'a şampiyonluğu verdi"

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