16 Mayıs 2021, Pazar
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Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a şampiyonluk piyangosu! İşte kasaya girecek rakam
Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek ligi şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta coşku devam ediyor. Siyah-beyazlılar, 3 sezon sonra yeniden şampiyonluk sevinci yaşarken, önemli bir geliri kasasına koymaya hak kazandı. İşte o rakam... (Bjk spor haberi)
Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gidiş bileti alan Beşiktaş, katılım geliri olarak 15,25 milyon euro almaya hak kazandı.
Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ın Devler Ligi geliri, yayın gelirleriyle birlikte 20 milyon euroyu (200 milyon TL) bulacak. Devler Ligi'ne grup aşamasından başlayacak olan Beşiktaş, her galibiyet başına 2,7 milyon euro, her beraberlik başına da 900 bin euro kazanabilecek.
Beşiktaş'ın şampiyonluğunun ardından TFF, şampiyonluk ödülü olarak belirlediği 42 milyon TL'yi siyah-beyazlı ekibinin hesabına aktaracak.
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