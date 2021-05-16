Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ın Devler Ligi geliri, yayın gelirleriyle birlikte 20 milyon euroyu (200 milyon TL) bulacak. Devler Ligi'ne grup aşamasından başlayacak olan Beşiktaş, her galibiyet başına 2,7 milyon euro, her beraberlik başına da 900 bin euro kazanabilecek.