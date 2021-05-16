16 Mayıs 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a şampiyonluk piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek ligi şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta coşku devam ediyor. Siyah-beyazlılar, 3 sezon sonra yeniden şampiyonluk sevinci yaşarken, önemli bir geliri kasasına koymaya hak kazandı. İşte o rakam... (Bjk spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a şampiyonluk piyangosu! İşte kasaya girecek rakam
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 16.05.2021 Giriş Tarihi: 16.05.2021

, 'de 3 sezon sonra elde ettiği şampiyonlukla önemli bir gelire de hak kazandı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a şampiyonluk piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

'ne doğrudan gidiş bileti alan , katılım geliri olarak 15,25 milyon euro almaya hak kazandı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a şampiyonluk piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

Fotomaç'ın haberine göre; 'ın geliri, yayın gelirleriyle birlikte 20 milyon euroyu (200 milyon TL) bulacak. Devler Ligi'ne grup aşamasından başlayacak olan Beşiktaş, her galibiyet başına 2,7 milyon euro, her beraberlik başına da 900 bin euro kazanabilecek.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a şampiyonluk piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

'ın şampiyonluğunun ardından , şampiyonluk ödülü olarak belirlediği 42 milyon TL'yi siyah-beyazlı ekibinin hesabına aktaracak.

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