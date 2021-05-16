16 Mayıs 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Rosier ve Ghezzal açıkladı! Takımda kalacaklar mı?

Rosier ve Ghezzal açıkladı! Takımda kalacaklar mı?
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.05.2021

'de şampiyon olan 'ın bu yılki başarısında önemli rol oynayan ve , gelecek planları hakkında açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlıların kadrosunda kiralık olarak bulunan iki yıldız da Beşiktaş'ta çok mutlu olduklarını ve takımda kalmak istediklerini ifade etti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan 'ın yıldız isimleri ve , önemli açıklamalarda bulundu.

Sağ kanatta muhteşem bir uyum yakalayan ikili, beIN Sports'a verdikleri röportajda Beşiktaş'ta kalmak istediklerini söyledi.

İşte o sözler:

Rosier:

"HALA RÜYADA GİBİYİZ"

Ghezzal ile benim ilk şampiyonluğum. Hala rüyada gibiyiz. Birçok zorluk yaşadık sezon içerisinde ama pes etmedik. Taraftar inanılmaz, muazzam. Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım

"DEVAM ETMEK İSTERİM"

Burada çok mutluyum. Önümüzdeki sezon oynayacağız. Kulüpler anlaşırsa devam etmek isterim.

"KARAGÜMRÜK MAÇINDA KORKTUM"

maçından sonra yıkılmıştım. Sezon boyunca çok büyük mücadele ettik ve elimizden kayıp gidecek diye endişelenmiştim. Sonrasında toparlandık ve konuştuk. Son maçın önemini aramızda konuştuk. Beni orada korkuya sevk eden şey sezon genelinde iyi bir performans gösterdikten sonra elimizden kayıp gitseydi çok kötü olurdu.

"HOCAMIZ BANA GÜVENDİ"

Bana başından beri çok güvendi hocamız, bu çok önemli bir şey. Çok doğru bir iletişimdi. Bana güvendiğini her durumda hissettirdi.

"TARAFTARLAR KAPILARI ZORLASINLAR"

Taraftarlar kutlamada gerekirse kapıları zorlasınlar, bir yolunu buluruz.

Ghezzal:

"LEICESTER'LA BEŞİKTAŞ'IN ANLAŞMASI GEREKİYOR"

Beşiktaş'ta devam etme fikrine tamamen pozitifim. Hem benim ve hem de 'nin Beşiktaş ile anlaşması gerekiyor.

"TEKNELERİ HAZIRLASINLAR"

Taraftarlarımıza minnettarız. Biz onların tutkularını hep hissettik. Tek kelimeyle bu zafer, onların zaferleri. 'a dönüp onlarla birlikte kutlama yapmak istiyoruz. Tekneleri hazırlasınlar.

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