Mircea Lucescu'dan Sergen Yalçın itirafı!

Beşiktaş, 81 puanla ligi zirvede tamamladı ve averaj farkıyla Galatasaray'ın önünde lig şampiyonluğunu kazandı.

Sergen Yalçın, Beşiktaş ile futbolculuk döneminde yaşadığı şampiyonluğu bu kez teknik direktör olarak yaşadı. Bunu başaran da ilk isim olarak tarihe geçti.

Bu hikâyenin arkasından çıkan isim ise Mircea Lucescu oldu.

Gazeta Spurturilor' a konuşan Beşiktaş'ın eski hocası, Sergen Yalçın'ın siyah-beyazlı takımın başına geçmesinde payının büyük olduğunu söyledi.

"Sergen Yalçın, benim sayemde Beşiktaş'ta. Onu almaları için kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'ye ısrar ettim."

Beşiktaş, Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük için Mircea Lucescu ile görüşme yapmıştı. Gazetede yer alan haberde Lucescu'nun, bu görüşme esnasında Ahmet Nur Çebi'ye Sergen Yalçın'ı önerdiği söyleniyor.



Sergen Yalçın - Mircea Lucescu ilişkisi

Rumen teknik direktör, 2000-2002 yılları arasında Galatasaray teknik direktörlüğü yaptıktan sonra 2002'nin yaz aylarında Beşiktaş ile sözleşme imzaladı.

İki sezon siyah-beyazlılarda hocalık yapan Lucescu, Beşiktaş'ın 100. yılı olan 2002-2003 sezonunda takımı şampiyonluğa ulaştırdı. Ligi 85 puanla birinci sırada bitiren Kartal, böylelikle Lucescu döneminin ilk senesinde zafer elde etmiş oldu.

Şu anda Beşiktaş'ın teknik direktörü olan Sergen Yalçın, o dönemde Lucescu'nun öğrencisiydi. Yalçın, söz konusu sezonda toplamda 38 maça çıkarken rakip filelere 12 gol atmayı başardı.

Mircea Lucescu şu an ne yapıyor?

Tecrübeli teknik direktör, sezon başında Ukrayna ekiplerinden Dinamo Kiev'in yeni teknik direktörü oldu ve ilk sezonu çifte kupayla tamamladı.

Kiev, Lucescu'nun ilk sezonunda ligi 65 puanla şampiyon olarak tamamlamayı başardı. Ukrayna ekibi aynı zamanda finalde Zorya'yı 1-0 mağlup ederek Ukrayna Kupası'nı da müzesine götürdü.

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