16 Mayıs 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Mircea Lucescu'dan Sergen Yalçın itirafı!

Lucescu'dan Sergen Yalçın itirafı! Göreve gelmesini...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.05.2021

'i şampiyon tamamlayan 'ta flaş gerçeği ortaya çıktı. Rumen basınına konuşan Lucescu, " Beşiktaş Başkanı 'ye Sergen'i göreve getirmelerini ben söyledim" dedi. ()

, 81 puanla ligi zirvede tamamladı ve averaj farkıyla 'ın önünde lig şampiyonluğunu kazandı.

, Beşiktaş ile futbolculuk döneminde yaşadığı şampiyonluğu bu kez teknik direktör olarak yaşadı. Bunu başaran da ilk isim olarak tarihe geçti.

Bu hikâyenin arkasından çıkan isim ise oldu.

Gazeta Spurturilor' a konuşan Beşiktaş'ın eski hocası, Sergen Yalçın'ın siyah-beyazlı takımın başına geçmesinde payının büyük olduğunu söyledi.

"Sergen Yalçın, benim sayemde Beşiktaş'ta. Onu almaları için kulüp başkanı 'ye ısrar ettim."

Beşiktaş, ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük için Mircea Lucescu ile görüşme yapmıştı. Gazetede yer alan haberde Lucescu'nun, bu görüşme esnasında Ahmet Nur Çebi'ye Sergen Yalçın'ı önerdiği söyleniyor.

Sergen Yalçın - Mircea Lucescu ilişkisi

Rumen teknik direktör, 2000-2002 yılları arasında Galatasaray teknik direktörlüğü yaptıktan sonra 2002'nin yaz aylarında Beşiktaş ile sözleşme imzaladı.

İki sezon siyah-beyazlılarda hocalık yapan Lucescu, Beşiktaş'ın 100. yılı olan 2002-2003 sezonunda takımı şampiyonluğa ulaştırdı. Ligi 85 puanla birinci sırada bitiren , böylelikle Lucescu döneminin ilk senesinde zafer elde etmiş oldu.

Şu anda Beşiktaş'ın teknik direktörü olan Sergen Yalçın, o dönemde Lucescu'nun öğrencisiydi. Yalçın, söz konusu sezonda toplamda 38 maça çıkarken rakip filelere 12 gol atmayı başardı.

Mircea Lucescu şu an ne yapıyor?

Tecrübeli teknik direktör, sezon başında ekiplerinden Dinamo 'in yeni teknik direktörü oldu ve ilk sezonu çifte kupayla tamamladı.

Kiev, Lucescu'nun ilk sezonunda ligi 65 puanla şampiyon olarak tamamlamayı başardı. Ukrayna ekibi aynı zamanda finalde 'yı 1-0 mağlup ederek 'nı da müzesine götürdü.

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