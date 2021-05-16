16 Mayıs 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş şampiyonluk kupasını ne zaman alacak? İşte cevabı...

Kartal'da büyük heyecan! Kupa ne zaman kalkacak?
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.05.2021

Spor Toto 'in final haftasında 'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan 'ta, kupa töreni ile ilgili bilgiler netleşiyor. Başkan , konuya ilişkin bir açıklama yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'in son haftasında , deplasmanda 'yi 2-1 yenerek sezonu şampiyon tamamladı. Siyah-beyazlıların kupa programı da yavaş yavaş netleşiyor. Beşiktaş, 18 Mayıs Salı günü finalinde 'la 'de karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası final maçının ardından İzmir'den 'a dönecek olan Beşiktaş, lig şampiyonluğu kupasını kendi evinde alacak. Kupa töreni ve kutlamalar çarşamba günü 'ta yapılacak. Törenin 19.03'te başlaması bekleniyor.

AHMET NUR ÇEBİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun son haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenerek 'ın önünde averajla şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta Başkan , kupayı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda almak istediklerini söyledi. Başkan Çebi, takımın İzmir'de kamp için bulunduğu otelde yaptığı açıklamada, " federasyonuyla, Spor bakanlığıyla görüşeceğiz. Şampiyonluk kupamızı stadımızda 19 Mayıs'ta saat 19.03'te almak istiyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde yine İzmir'de 18 Mayıs Salı Günü 'la karşı karşıya gelecek siyah-beyazlılarda Başkan Çebi, sezonu çifte kupayla kapatmak istediklerini dile getirdi.

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