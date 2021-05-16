Son dakika spor haberi: Beşiktaş şampiyonluk kupasını ne zaman alacak? İşte cevabı...

Spor Toto Süper Lig'in final haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta, kupa töreni ile ilgili bilgiler netleşiyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, konuya ilişkin bir açıklama yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yenerek sezonu şampiyon tamamladı. Siyah-beyazlıların kupa programı da yavaş yavaş netleşiyor. Beşiktaş, 18 Mayıs Salı günü Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor'la İzmir'de karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası final maçının ardından İzmir'den İstanbul'a dönecek olan Beşiktaş, lig şampiyonluğu kupasını kendi evinde alacak. Kupa töreni ve kutlamalar çarşamba günü Vodafone Park'ta yapılacak. Törenin 19.03'te başlaması bekleniyor.

AHMET NUR ÇEBİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun son haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenerek Galatasaray'ın önünde averajla şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, kupayı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda almak istediklerini söyledi. Başkan Çebi, takımın İzmir'de kamp için bulunduğu otelde yaptığı açıklamada, "Futbol federasyonuyla, Spor bakanlığıyla görüşeceğiz. Şampiyonluk kupamızı stadımızda 19 Mayıs'ta saat 19.03'te almak istiyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde yine İzmir'de 18 Mayıs Salı Günü Fraport TAV Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek siyah-beyazlılarda Başkan Çebi, sezonu çifte kupayla kapatmak istediklerini dile getirdi.

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