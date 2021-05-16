16 Mayıs 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou'dan Arda Turan'a flaş yanıt! İşte o sözler...

Beşiktaşlı yıldızdan Arda Turan'a flaş yanıt!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.05.2021

'de şampiyon olan 'ta yıldız isim Kevin N'Koudou, -Beşiktaş derbisinin ardından sosyal medyadan paylaşımda bulunan 'a yanıt verdi. Fransız yıldızın sosyal medya hesabından Arda'ya verdiği cevap kısa sürede gündem oldu. İşte o paylaşım... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan ile arasında son haftalarda müthiş bir çekişme yaşanmıştı.

40. haftada oynanan G.Saray-Beşiktaş derbisini 3-1 kazanan sarı-kırmızılılarda maçın ardından sosyal medyadan paylaştığı hikayesinde "" (Benim evimde değil) ifadesini kullanarak Beşiktaş'a göndermede bulunmuştu.

Bu paylaşım çok konuşulurken, Beşiktaşlı N'Koudou'dan Arda'ya cevap geldi. Fransız futbolcu şampiyonluğun ardından paylaştığı hikayesinde Arda'nın paylaşımının üzerine, "" (Bizim evimizde daha iyi) yazarak kahkaha emojisi kullandı.

N'Koudou'nun bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

İşte o paylaşım:

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