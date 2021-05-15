15 Mayıs 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın Göztepe-Beşiktaş maçı sonrası konuştu! "Türk futbol tarihinin..."

Yalçın'dan şampiyonluk açıklaması! Türk futbol tarihinin...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 Giriş Tarihi: 15.05.2021

Son dakika haberleri... 'in 42. ve son haftasında 'yi 2-1 mağlup ederek 2020/2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör , karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Türk futbol tarihinin bana göre en zorlu sezonuydu. Allah bize nasip etti. Çok mutluyuz, inanılmaz bir mutluluk. Gönül isterdi ki taraftarımızla beraber kutlayalım. Bütün başarı oyuncularımın. İnanılmaz bir karakter ortaya koydular." dedi. ()

İşte 'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN ZORLU SEZONUYDU"

"Türk futbol tarihinin bana göre en zorlu sezonuydu. Allah bize nasip etti. Çok mutluyuz, inanılmaz bir mutluluk. Gönül isterdi ki taraftarımızla beraber kutlayalım. Bütün başarı oyuncularımın. İnanılmaz bir karakter ortaya koydular."

"TÜM OYUNCULARIMI BİRER BİRER ÖPÜYORUM"

"Tüm oyuncularımı birer birer öpüyorum. İnanılmaz mücadele ettiler. Ekibimle beraber 8 senedir çalışıyoruz. 'e hiç teşekkür etme imkanı bulamadım. Her zaman yanımda olan Murat Şahin'e teşekkür ediyorum."

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