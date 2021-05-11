11 Mayıs 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı öncesi Sergen Yalçın konuştu! "Necip ve Dorukhan..."
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Elimizdeki kadroyu mümkün mertebe en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bugün de bir değişiklik var. Necip ve Dorukhan arasında tercih yapacaktık, Necip'i tercih ettik. Hazırlandık, bakalım" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Sergen Yalçın'ın açıklamalarından satır başları;
"Elimizdeki kadroyu mümkün mertebe en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bugün de bir değişiklik var. Necip ve Dorukhan arasında tercih yapacaktık, Necip'i tercih ettik. Hazırlandık, bakalım."
"Kendi sahamızda oynuyoruz. Karagümrük de başarılı bir takım. Son iki final maçı, emin adımlarla yolumuza devam edip şampiyon olmak istiyoruz."
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