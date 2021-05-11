11 Mayıs 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı öncesi Sergen Yalçın konuştu! "Necip ve Dorukhan..."

Yalçın'dan maç önü sözleri! Necip ve Dorukhan...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 Giriş Tarihi: 11.05.2021

'in 41. haftasında , sahasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde siyah beyazlı takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Elimizdeki kadroyu mümkün mertebe en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bugün de bir değişiklik var. ve arasında tercih yapacaktık, Necip'i tercih ettik. Hazırlandık, bakalım" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Sergen Yalçın'ın açıklamalarından satır başları;

"Elimizdeki kadroyu mümkün mertebe en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bugün de bir değişiklik var. ve arasında tercih yapacaktık, Necip'i tercih ettik. Hazırlandık, bakalım."

"Kendi sahamızda oynuyoruz. de başarılı bir takım. Son iki final maçı, emin adımlarla yolumuza devam edip şampiyon olmak istiyoruz."

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