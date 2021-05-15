15 Mayıs 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın Göztepe-Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı!

Yalçın şampiyonluk sonrası gözyaşlarını tutamadı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 Giriş Tarihi: 15.05.2021

Son dakika haberleri... 'in 42. ve son haftasında 'yi mağlup ederek sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör , mücadelenin ardından gözyaşlarına hakim olamadı. ( haberi)

'in son haftasında 'ye konuk olan , sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, 'ın 'u 3-1 mağlup etmesine rağmen averaj farkıyla ligi zirvede tamamlayarak şampiyon oldu.

Mücadele sonrası yayıncı kuruluşa kısa bir açıklama yapan , "Şampiyonluk hayırlı olsun" derken gözyaşlarına hakim olamadı.

BİTİŞ DÜDÜĞÜYLE SAHAYA GİRDİ

Teknik direktör Sergen Yalçın, maçın bitiş düdüğünün ardından sahaya girerek şampiyonluğu öğrencileriyle birlikte kutladı.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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