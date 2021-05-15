Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın Göztepe-Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı!
Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında Göztepe'yi mağlup ederek sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, mücadelenin ardından gözyaşlarına hakim olamadı. (Bjk spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etmesine rağmen averaj farkıyla ligi zirvede tamamlayarak şampiyon oldu.
Mücadele sonrası yayıncı kuruluşa kısa bir açıklama yapan Sergen Yalçın, "Şampiyonluk hayırlı olsun" derken gözyaşlarına hakim olamadı.
BİTİŞ DÜDÜĞÜYLE SAHAYA GİRDİ
Teknik direktör Sergen Yalçın, maçın bitiş düdüğünün ardından sahaya girerek şampiyonluğu öğrencileriyle birlikte kutladı.
(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)
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