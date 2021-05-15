15 Mayıs 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Göztepe - Beşiktaş maçı öncesinde kafile krizi! Flaş karar

Dev maç öncesi kafile krizi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.05.2021

Spor Toto 'in son haftasında , deplasmanda karşısında şampiyonluk maçına çıkacak. Siyah beyazlıların bu maçı kazanması halinde, en yakın takipçisi kazansa bile averaj farkıyla şampiyonluğunu ilan etme şansı bulunuyor. Ancak zorlu Göztepe maçı öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'in son haftasında 'de oynanacak ve şampiyonluğu yakından ilgilendirecek - maçı öncesi kafile sıkıntısı yaşanıyor.

Beşiktaş'ın Göztepe kafilesinde teknik heyet futbolcular ve onların eşleriyle çocukları olmak üzere 91 kişi yer alıyor. Ancak Göztepe yönetimi bu sezon sadece 20 kişiye izin vermiş durumda. Beşiktaş'ı da 20 kişiyle sınırlandırıyorlar. Göztepe'nin 'nun pandemi kararlarını gerekçe göstererek 20 kişiden fazlasına izin vermediği öğrenildi. Siyah beyazlıların ise şampiyonluk maçı olduğu gerekçesiyle İzmir ekibinden izin istediği belirtildi. İki kulüp yetkilileri arasında görüşmeler sürüyor. ()

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