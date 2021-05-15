Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe karşısında şampiyonluk maçına çıkacak. Siyah beyazlıların bu maçı kazanması halinde, en yakın takipçisi Galatasaray kazansa bile averaj farkıyla şampiyonluğunu ilan etme şansı bulunuyor. Ancak zorlu Göztepe maçı öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Süper Lig'in son haftasında İzmir'de oynanacak ve şampiyonluğu yakından ilgilendirecek Göztepe - Beşiktaş maçı öncesi kafile sıkıntısı yaşanıyor.

Beşiktaş'ın Göztepe kafilesinde teknik heyet futbolcular ve onların eşleriyle çocukları olmak üzere 91 kişi yer alıyor. Ancak Göztepe yönetimi bu sezon sadece 20 kişiye izin vermiş durumda. Beşiktaş'ı da 20 kişiyle sınırlandırıyorlar. Göztepe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'nun pandemi kararlarını gerekçe göstererek 20 kişiden fazlasına izin vermediği öğrenildi. Siyah beyazlıların ise şampiyonluk maçı olduğu gerekçesiyle İzmir ekibinden izin istediği belirtildi. İki kulüp yetkilileri arasında görüşmeler sürüyor. (Fanatik)

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