15 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Demba Ba'dan Beşiktaş paylaşımı! Kritik maç öncesi...
Medipol Başakşehir'den sezon ortasında ayrılan golcü futbolcu Demba Ba, Göztepe - Beşiktaş maçı öncesinde sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı. Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş'ın şampiyonluk maçına yönelik, "Allah onları ödüllendirsin" yorumunda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir ile sezon ortasında yollarını ayıran Demba Ba, Göztepe - Beşiktaş karşılaşması öncesinde dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Senegalli futbolcu, iki eski takımının kozlarını paylaşacağı kritik randevunun sabahında yaptığı paylaşımda "Allah onları ödüllendirsin." ifadelerini kullandı.
35 yaşındaki oyuncunun bu mesajı, İzmir'de şampiyonluk maçına çıkacak Beşiktaş'a yönelik olarak yorumlandı.
Siyah beyazlı taraftarlar, Demba Ba'nın paylaşımına yoğun ilgi gösterdi.
İşte Demba Ba'nın mesajı:
حسبي الله عليهم— Demba Ba (@dembabafoot) May 15, 2021
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