15 Mayıs 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Demba Ba'dan Beşiktaş paylaşımı! Kritik maç öncesi...

Demba Ba'dan Beşiktaş paylaşımı! Kritik maç öncesi...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 Giriş Tarihi: 15.05.2021

'den sezon ortasında ayrılan golcü futbolcu , - maçı öncesinde sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı. Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş'ın şampiyonluk maçına yönelik, "Allah onları ödüllendirsin" yorumunda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

ekibi ile sezon ortasında yollarını ayıran , - karşılaşması öncesinde dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Senegalli futbolcu, iki eski takımının kozlarını paylaşacağı kritik randevunun sabahında yaptığı paylaşımda "Allah onları ödüllendirsin." ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki oyuncunun bu mesajı, 'de şampiyonluk maçına çıkacak Beşiktaş'a yönelik olarak yorumlandı.

Siyah beyazlı taraftarlar, Demba Ba'nın paylaşımına yoğun ilgi gösterdi.

İşte Demba Ba'nın mesajı:

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