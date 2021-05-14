Rachid Ghezzal kendisi açıkladı! Beşiktaş'tan ayrılacak mı?
Sezon başında Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Rachid Ghezzal, kariyerine ve geleceğine yönelik açıklamalarda bulundu. Cezayirli yıldız takımda kalıp kalmayacağına dair de cevap verdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'la başarılı bir sezon geçiren Rachid Ghezzal, Fransız basınına konuştu. Fotomaç'ın derlediği haberde; Cezayirli yıldız transfer sürecinden kulüpteki geleceğine kadar birçok konuda açıklama yaptı.
"SEZON SONU STRESLİ"
Şampiyon olmak istiyorum çünkü bu işi yaptığınız zaman rekabetçi olmak zorundasınız. Bunun da yolu kupalardan geçiyor. Hikayemiz hala güzel çünkü zor bir başlangıcımız olmuştu. Takıma imza attığımda 15. sıradaydık ve çok gelen giden oyuncu vardı. Yenilenme sürecindeydik. Hızlı bir şekilde adapte olduk ve bugün olduğumuz konumu hak ediyoruz. Sezon sonu stresli bir süreç. Rahatlamamız gerek. Galatasaray maçıi bizim bir derbideki ilk yenilgimizdi. Hala öndeyiz ve bu kupayı kazanmamız lazım. Bizi yolda, sosyal medyada destekleyen taraftarlarımızı unutmamamız lazım.
"İSTATİSTİKLERİMİ BEKLEMİYORDUM"
Bu seviyede bir performansı ben de beklemiyordum. Kariyerimde hiç olmayan bir istatistik yakaladım. Günümüzde futbol tamamen rakamlar üzerine kurulu; atılan goller, yapılan asistler vs... Açıkçası ben çok mutluyum. Kendime güvenim yerine geldi. Saha üzerinde sorumluluklarım var ve her hafta yerine getirmeye çalışıyorum.
"KALMAK İSTİYORUM"
Beşiktaş taraftarının ilgisi gerçekten etkileyici ve inanılmaz. Onların karşısında hiç oynayamamak, bu sezon benim için tek kötü nokta diyebilirim. Avrupa'da iyi bilinir ki Türkiye'deki statlarda atmosfer harikadır. Kariyerimde ilk kez taraftarların kulübe bu kadar bağlı olduğunu gördüm. Bu sizi motive ediyor ve onlar için kupa kazanmak istiyorsunuz. Kariyeri zorda olan bir futbolcu için özel hayatı da karmaşık hale geliyor. Bu sezon olanlardan hayli keyif alıyorum. Gol atmak ya da attırmak beni mutlu ediyor. Bütün bunlardan dolayı kalmak istiyorum. Kariyerimde devamlılık ve istikrar istiyorum. İlk aşamada tabii ki şampiyonluk ön planda sonra Leicester ile Beşiktaş'ın anlaşması gerekecek. Bu yalnızca bana bağlı değil.
"TRANSFERİM 10 DAKİKADA BİTTİ"
Kontratımı, transferin son gününde imzaladım. Kabus gibi olan İstanbul trafiğinde kulüp, sözleşmemi motorlu kuryeyle götürdü. Bu iki çalışan taraftarın gözünde adeta yıldız oldu ve motor televizyon kanalında gösterildi. Transferim 10 dakikada gerçekleşti. Böyle bir tutku gerçekten görmedim. Taraftarlar transferim için aralarında para bile topladılar. Bazıları kalırsam sırtlarına beni dövme yaptırmak istiyor. Bu beni güldürüyor ve aynı zamanda kalbimi ısıtıyor.
"SERGEN YALÇIN EFSANE"
Leicester'ın planlarına uymadığım için bir kulüp bulmam gerekti. Her şeyden önce kendimi geliştirebileceğim ve oyunumu oynayabileceğim bir takım arıyordum. Beşiktaş'ın iddialı bir takım olduğunu ve coşkusunu biliyordum. Lyon formasıyla burada Avrupa Ligi çeyrek finali oynamıştık. Kariyerimde gördüğüm en iyi atmosferdi. Burada ayrıca Aboubakar, N'Koudou ve Rosier gibi Fransızca konuşan oyuncular da vardı. Sadece adaptasyon için değil aynı zamanda çok iyi oyuncular. Sergen Yalçın'ı gelmeden önce tanımıyordum. Ama o bir Türk futbolu efsanesi. Bana da çok güveniyor. Gelişimimin sebeplerinden biri de kendisi. İstanbul'a aşık olduğumu söylemeliyim. Ailem de burada çok mutlu ama kısıtlamalardan dolayı keşfedemiyoruz. Tarihi oldukça zengin bir şehir. Annem-babam geldiğinde onları gezdirecek yer bulmak kolay. Eşimle restoranlara gidiyoruz, çocuklarımı akvaryuma götürüyorum. Bunlar basit ama sevdiğim şeyler.
"TEMASIM OLMADI AMA..."
Adımın Lyon'la anıldığını basında gördüm. Hiçbir somut temasım olmadı. Bu hiçbir zaman olmayacak değil ama şu an için bunu düşünmüyorum.
"İYİ BİRİ OLMAYA ÇALIŞIYORUM"
Din, hayatımın büyük bir parçası. Türkiye'ye gelirken Müslüman bir ülkeye geldiğimi biliyordum dolayısıyla bu ailem, benim ve yakımlarım için pek çok şeyi kolaylaştırıyor. Bu iyi bir seçim elbette ama içimde iyi bir insan olmaya çalışıyorum.
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