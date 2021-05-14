Rachid Ghezzal kendisi açıkladı! Beşiktaş'tan ayrılacak mı?

"SERGEN YALÇIN EFSANE"

Leicester'ın planlarına uymadığım için bir kulüp bulmam gerekti. Her şeyden önce kendimi geliştirebileceğim ve oyunumu oynayabileceğim bir takım arıyordum. Beşiktaş'ın iddialı bir takım olduğunu ve coşkusunu biliyordum. Lyon formasıyla burada Avrupa Ligi çeyrek finali oynamıştık. Kariyerimde gördüğüm en iyi atmosferdi. Burada ayrıca Aboubakar, N'Koudou ve Rosier gibi Fransızca konuşan oyuncular da vardı. Sadece adaptasyon için değil aynı zamanda çok iyi oyuncular. Sergen Yalçın'ı gelmeden önce tanımıyordum. Ama o bir Türk futbolu efsanesi. Bana da çok güveniyor. Gelişimimin sebeplerinden biri de kendisi. İstanbul'a aşık olduğumu söylemeliyim. Ailem de burada çok mutlu ama kısıtlamalardan dolayı keşfedemiyoruz. Tarihi oldukça zengin bir şehir. Annem-babam geldiğinde onları gezdirecek yer bulmak kolay. Eşimle restoranlara gidiyoruz, çocuklarımı akvaryuma götürüyorum. Bunlar basit ama sevdiğim şeyler.