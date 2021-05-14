Karagümrük'ten Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye sert yanıt! "Alınıp satılmayan sevinçleri..."
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında şampiyonluk yarışında bulunan Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olurken, siyah-beyazlıların başkanı rakipleri hakkında "Küme düşmüyorsunuz da mı kutladınız, şampiyon mu oldunuz kutladınız?" ifadesini kullanmıştı. Konuyla ilgili Karagümrük'ten açıklama geldi.
Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş, evinde ağırladığı Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilerek önemli bir avantajı yitirmişti. Son haftaya puan farkıyla lider girme şansını kaçıran siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi, mücadele sonrası Karagümrüklü oyuncuların sevinmesiyle alakalı, "Soyunma odası koridorlarındaki görüntüler bir kutlama gösteriyor. Küme düşmüyorsunuz da mı kutladınız, şampiyon mu oldunuz kutladınız? Bunu merak ediyorum. Ölene kadar bunu araştıracağım. Bu kutlamanın sebebi neydi?" ifadelerini kullandı.
Fatih Karagümrük cephesinden ise konuyla alakalı sert bir açıklama geldi. Başkan Çebi'ye yanıt veren Karagümrük Kulübü, "Alınıp satılamayan sevinçleri anlamak için, paraya, pula, makama ve uzunca bir ömre sahip olmak yetmez. İlim ve irfanla beslenmiş, hoşgörü ile şekillenmiş zihne sahip olmak gerekir" şeklinde bir paylaşım yaptı.
May 14, 2021
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