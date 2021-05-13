13 Mayıs 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ile Gökhan Töre takımla çalıştı!

Beşiktaş'ta 2 yıldız takımla çalıştı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 Giriş Tarihi: 13.05.2021

'in 42. haftasında ile karşılaşacak olan 'ta son dakika gelişmesi yaşandı. Siyah beyazlı ekipte sakalıkları bulundan ile takımla çalıştı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ( spor haberi)

'in 42. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

Zorlu karşılaşma öncesi siyah-beyazlılar çalışmalara başladı.

Beşiktaş'ta sakatlıklarını atlatan ve çalışmalara başladı.

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