13 Mayıs 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ile Gökhan Töre takımla çalıştı!
Spor Toto Süper Lig'in 42. haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi yaşandı. Siyah beyazlı ekipte sakalıkları bulundan Oğuzhan Özyakup ile Gökhan Töre takımla çalıştı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 42. haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
Zorlu karşılaşma öncesi siyah-beyazlılar çalışmalara başladı.
Beşiktaş'ta sakatlıklarını atlatan Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre çalışmalara başladı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Ramazan bayramı mesajları | En güzel bayram mesajları! 2021 Ramazan Bayramı resimli, kısa, uzun ve anlamlı mesajlar...
- Kader maçı! Denizlispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Gençlerbirliği - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hedef mutlak galibiyet! Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig