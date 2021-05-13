Son dakika spor haberi... Ahmet Nur Çebi’den çok sert sözler: Sanki şampiyon oldular!

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş evinde Karagümrük'e 2-1'lik skorla mağlup olmuştu. Karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ahmet Nur Çebi, "Soyunma odası koridorlarındaki görüntüler bir kutlama gösteriyor. Küme düşmüyorsunuz da mı kutladınız, şampiyon mu oldunuz kutladınız? Bunu merak ediyorum. Ölene kadar bunu araştıracağım. Bu kutlamanın sebebi neydi.Yeni Malatyaspor, hiçbir şekilde averaj takımı olmaz." açıklamasını yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fatih Karagümrük maçı ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

ÇEBİ'NİN AÇIKLAMALARI:

Çok konuşulup yorum yapılacak bir dönem değil. Karagümlüklü oyuncular neyi kutladılar? Her futbolcu sahaya kazanmak için çıkar. İyi oynadılar, kazandılar. Takım halinde kazandıkları için sevinirler. Tebrik ediyorum.

Soyunma odası koridorlarındaki görüntüler bir kutlama gösteriyor. Küme düşmüyorsunuz da mı kutladınız, şampiyon mu oldunuz kutladınız? Bunu merak ediyorum. Ölene kadar bunu araştıracağım. Bu kutlamanın sebebi neydi.Yeni Malatyaspor, hiçbir şekilde averaj takımı olmaz.

Malatya şehrine yıllarca averaj takımı olarak anılmaz istemez. Ben Malatyaspor'un o gün elinden gelenin en iyisini yapacağına şüphem yok. Malatyalılar averaj takımı olarak anılmak istemezler.

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