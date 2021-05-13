13 Mayıs 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi... Ahmet Nur Çebi’den çok sert sözler: Sanki şampiyon oldular!

Çebi’den çok sert sözler: Sanki şampiyon oldular!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.05.2021

'in 41. haftasında evinde 'e 2-1'lik skorla mağlup olmuştu. Karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan , "Soyunma odası koridorlarındaki görüntüler bir kutlama gösteriyor. Küme düşmüyorsunuz da mı kutladınız, şampiyon mu oldunuz kutladınız? Bunu merak ediyorum. Ölene kadar bunu araştıracağım. Bu kutlamanın sebebi neydi.Yeni , hiçbir şekilde averaj takımı olmaz." açıklamasını yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

Başkanı , maçı ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

ÇEBİ'NİN AÇIKLAMALARI:

Çok konuşulup yorum yapılacak bir dönem değil. Karagümlüklü oyuncular neyi kutladılar? Her futbolcu sahaya kazanmak için çıkar. İyi oynadılar, kazandılar. Takım halinde kazandıkları için sevinirler. Tebrik ediyorum.

Soyunma odası koridorlarındaki görüntüler bir kutlama gösteriyor. Küme düşmüyorsunuz da mı kutladınız, şampiyon mu oldunuz kutladınız? Bunu merak ediyorum. Ölene kadar bunu araştıracağım. Bu kutlamanın sebebi neydi.Yeni , hiçbir şekilde averaj takımı olmaz.

şehrine yıllarca averaj takımı olarak anılmaz istemez. 'un o gün elinden gelenin en iyisini yapacağına şüphem yok. Malatyalılar averaj takımı olarak anılmak istemezler.

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