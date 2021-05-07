07 Mayıs 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de bu sezonun en verimli 10 oyuncusundan 5'i Beşiktaş forması giyiyor! İşte o isimler...

Lige damga vuran 10 oyuncudan 5'i Beşiktaşlı!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.05.2021

Spor Toto 'in lideri konumunda bulunan 'ta, bazı oyuncuları performanslarıyla takımının bu başarısındaki en büyük paya sahip. istatistik ligin en verimli 10 oyuncusunu listeledi. Bu listeye siyah beyazlı takımdan 5 oyuncu girdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Süper Lig'de mevkilerine göre bu sezon en verimli 10 futbolcu listesinde ağırlığı dikkat çekiyor! Oynadığı futbol ve sergilediği peformansla kuşkusuz ligin formda takımı Beşiktaş... Siyah-beyazlılarda bu sezon hemen hemen her oyuncu ihtiyaç duyulan anlarda sahneye çıktı ve alınan sonuçlara katkı sağladı. Takımdaki bu başarı, 'ın sağladığı bu katma değer istatistiklere de yansıdı. verilerine göre bu sezon 'de en iyi 10 futbolcu listelendi. Tabloda Beşiktaş'ın ağırlığı dikkat çekerken, toplam 5 futbolcu kadroda yer aldı. Josef de Souza, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Domagoj Vida ve Welinton mevkiilerinde sergilediklerine performansa göre listeye girdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi Ahmet Nur Çebi oyunculardan sözü aldı!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Çebi oyunculardan sözü aldı! Galatasaray derbisinde... Çebi oyunculardan sözü aldı! Galatasaray derbisinde...
Dev derbinin kader anı 15 dakika! İşte o rakamlar... Dev derbinin kader anı 15 dakika! İşte o rakamlar...
Beşiktaş'a dev stoper! Yönetim harekete geçti Beşiktaş'a dev stoper! Yönetim harekete geçti
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör