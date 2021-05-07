Son dakika spor haberi: Süper Lig'de bu sezonun en verimli 10 oyuncusundan 5'i Beşiktaş forması giyiyor! İşte o isimler...
Spor Toto Süper Lig'in lideri konumunda bulunan Beşiktaş'ta, bazı oyuncuları performanslarıyla takımının bu başarısındaki en büyük paya sahip. InStat istatistik ligin en verimli 10 oyuncusunu listeledi. Bu listeye siyah beyazlı takımdan 5 oyuncu girdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Süper Lig'de mevkilerine göre bu sezon en verimli 10 futbolcu listesinde Beşiktaş ağırlığı dikkat çekiyor! Oynadığı futbol ve sergilediği peformansla kuşkusuz ligin formda takımı Beşiktaş... Siyah-beyazlılarda bu sezon hemen hemen her oyuncu ihtiyaç duyulan anlarda sahneye çıktı ve alınan sonuçlara katkı sağladı. Takımdaki bu başarı, Sergen Yalçın'ın sağladığı bu katma değer istatistiklere de yansıdı. InStat verilerine göre bu sezon Süper Lig'de en iyi 10 futbolcu listelendi. Tabloda Beşiktaş'ın ağırlığı dikkat çekerken, toplam 5 futbolcu kadroda yer aldı. Josef de Souza, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Domagoj Vida ve Welinton mevkiilerinde sergilediklerine performansa göre listeye girdi.
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