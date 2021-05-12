12 Mayıs 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: TFF harekete geçti! Beşiktaş-Karagümrük maçındaki görüntüler olay olmuştu

TFF harekete geçti! O görüntüler olay olmuştu
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 Giriş Tarihi: 12.05.2021

Spor Toto 'in 41. haftasında oynanan - maçının ardından, koridorlarda tartışma yaşanmıştı. , karşılaşmada yaşanan olayların ardından yayıncı kuruluştan kamera görüntülerini talep etti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'de 'ın 2-1 mağlup olup büyük avantaj kaybettiği maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili gözler 'ye çevrildi.

Hürriyet'in haberine göre, müsabakanın temsilci raporları TFF Hukuk Muşavirliği'ne ulaştı. Üç temsilcinin raporlarını inceleyen müşavirlik, karşılaşmanın hemen ardından koridorlarda yaşanan olaylar üzerine yayıncı kuruluşa yazı yazarak ilgili kamera görüntülerini istedi. Edinilen bilgiye göre olaylara karışan bazı futbolcu ve kulüp görevlilerinin müsabaka temsilcilerinin raporlarında yer aldığı öğrenildi

Hukuk Müşavirliği bu görüntüleri temsilci raporuyla birlikte inceleyerek temsilci raporları eşliğinde perşembe günü sevk işlemini gerçekleştirecek.

NDAO-KORKMAZ OLAYI

Yine müsabaka sonrası yaşanan ve görüntülere yansıyan ile menajer arasındaki hadise de TFF Hukuk Müşavirliği tarafından değerlendirilecek. Ancak Hakan Korkmaz'ın TFF'ye bağlı bir menajer olmamasından dolayı 'nun bir yaptırım uygulaması mümkün değil.

Bu arada yaşanan olaylar esnasında siyah beyazlı takımın golcüsü 'un eski Beşiktaşlı Roco'nun eşine küfür ettiği iddia edildi. Cenk Tosun'la birlikte 'ın da olaylara karışması bu futbolcuları sevk tehlikesiyle karşı karşıya bırakmış oldu.



MENAJER KORKMAZ İLE NDAO ARASINDA GERGİNLİK

Beşiktaş'ın 'ü konuk ettiği maçın ardından stat koridorunda arbede yaşanmış; mücadele sonrası Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz ile Fatih Karagümrüklü futbolcu Ndao arasında gerginlik çıkmıştı.

Hakan Korkmaz ile Ndao arasında çıkan gerginlik sonrası iki tarafı ayırmak için araya Karagümrüklü girmiş; Ndao'nun Hakan Korkmaz'dan şikayetçi olmasının ardından, Korkmaz polisler tarafından gözaltına alınmıştı.

Ghezzal'ın menajeri gözaltına alındı

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