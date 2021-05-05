05 Mayıs 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın'ın yeni gözdesi Oğulcan Ülgün Beşiktaş yolunda! | Bjk haberleri...

Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de dolu dizgin şampiyonluğa giden Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, istediği transferleri yönetime iletti. Bu isimlerden biri de Altınordu forması giyen Oğulcan Ülgün oldu. Oğulcan'ın adı daha önce de Beşiktaş ile anılmıştı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın'ın yeni gözdesi Oğulcan Ülgün Beşiktaş yolunda! | Bjk haberleri...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.05.2021

'de şampiyonluğa koşan 'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları da şimdiden başladı.

Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın'ın yeni gözdesi Oğulcan Ülgün Beşiktaş yolunda! | Bjk haberleri...

Siyah-beyazlı yönetim, kulübün içinde bulunduğu mali sorunlar nedeniyle transferde yine gelecek vadeden ve bonservisi elinde olan oyunculara öncelik verecek.

Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın'ın yeni gözdesi Oğulcan Ülgün Beşiktaş yolunda! | Bjk haberleri...

Bu doğrultuda çalışmalara başlayan siyah-beyazlılar, yurt içinden genç isimleri takibe aldı.

Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın'ın yeni gözdesi Oğulcan Ülgün Beşiktaş yolunda! | Bjk haberleri...

, geçen yıl yaz transfer döneminde de ilgilendiği forması giyen 'ü yeniden gündemine aldı.

Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın'ın yeni gözdesi Oğulcan Ülgün Beşiktaş yolunda! | Bjk haberleri...

BONSERVİSİ 3 MİLYON TL
Sözleşmesi 2023'te bitecek olan 22 yaşındaki ön libero konusunda nabız yoklanırken, İzmir ekibinin bu transfer için 3 milyon TL bonservis ve sonraki satıştan pay istediği ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın'ın yeni gözdesi Oğulcan Ülgün Beşiktaş yolunda! | Bjk haberleri...

Teknik Direktörü de geçtiğimiz aylarda Oğulcan için "Takip ettiğimiz oyunculardan biri, sürekli gelişim içinde" demişti.

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