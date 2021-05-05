Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın'ın yeni gözdesi Oğulcan Ülgün Beşiktaş yolunda! | Bjk haberleri...
Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de dolu dizgin şampiyonluğa giden Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, istediği transferleri yönetime iletti. Bu isimlerden biri de Altınordu forması giyen Oğulcan Ülgün oldu. Oğulcan'ın adı daha önce de Beşiktaş ile anılmıştı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları da şimdiden başladı.
Siyah-beyazlı yönetim, kulübün içinde bulunduğu mali sorunlar nedeniyle transferde yine gelecek vadeden ve bonservisi elinde olan oyunculara öncelik verecek.
Bu doğrultuda çalışmalara başlayan siyah-beyazlılar, yurt içinden genç isimleri takibe aldı.
Beşiktaş, geçen yıl yaz transfer döneminde de ilgilendiği Altınordu forması giyen Oğulcan Ülgün'ü yeniden gündemine aldı.
BONSERVİSİ 3 MİLYON TL
Sözleşmesi 2023'te bitecek olan 22 yaşındaki ön libero konusunda nabız yoklanırken, İzmir ekibinin bu transfer için 3 milyon TL bonservis ve sonraki satıştan pay istediği ifade edildi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de geçtiğimiz aylarda Oğulcan için "Takip ettiğimiz oyunculardan biri, sürekli gelişim içinde" demişti.
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