Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor! Türkiye Kupası finali sonrası...
Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Ligin 41. haftasında Fatih Karagümrük karşısında beklemediği bir yenilgi alan Beşiktaş, yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını hızlandırdı. Yapılacak transferlerin yan sıra birçok ismi de takımdan göndermeyi planlayan siyah-beyazlılarda ilk ayrılık gerçekleşiyor. Yıldız futbolcunun Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile oynanacak maçın ardından takıma veda edeceği öğrenildi. İşte o isim...
Süper Lig'de son olarak sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup ve puanı Galatasaray'la eşitlenen Beşiktaş'ta sezon sonu yaprak dökümü yaşanabilir.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlılarda ilk yolcu belli oldu.
Akşam'da yer alan habere göre Beşiktaş, kiralık olarak kadrosuna kattığı Bernard Mensah'ın 4.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak.
Ganalı futbolcuyla yola devam etmeme kararı alan yönetim, bu durumu oyuncuya menajeri aracılığıyla iletti.
26 yaşındaki futbolcunun, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'la 18 Mayıs'ta oynanacak maçın ardından Kayseri'ye dönmesi bekleniyor.
Çıktığı 33 karşılaşmada 4 gol kaydeden Mensah, performansıyla beklentilerin altına kalmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kader maçı! Denizlispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Gençlerbirliği - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hedef mutlak galibiyet! Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig