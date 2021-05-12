Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor! Türkiye Kupası finali sonrası...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Ligin 41. haftasında Fatih Karagümrük karşısında beklemediği bir yenilgi alan Beşiktaş, yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını hızlandırdı. Yapılacak transferlerin yan sıra birçok ismi de takımdan göndermeyi planlayan siyah-beyazlılarda ilk ayrılık gerçekleşiyor. Yıldız futbolcunun Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile oynanacak maçın ardından takıma veda edeceği öğrenildi. İşte o isim...

Süper Lig'de son olarak sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup ve puanı Galatasaray'la eşitlenen Beşiktaş'ta sezon sonu yaprak dökümü yaşanabilir.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlılarda ilk yolcu belli oldu.

Akşam'da yer alan habere göre Beşiktaş, kiralık olarak kadrosuna kattığı Bernard Mensah'ın 4.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

Ganalı futbolcuyla yola devam etmeme kararı alan yönetim, bu durumu oyuncuya menajeri aracılığıyla iletti.