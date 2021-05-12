12 Mayıs 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor! Türkiye Kupası finali sonrası...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Ligin 41. haftasında Fatih Karagümrük karşısında beklemediği bir yenilgi alan Beşiktaş, yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını hızlandırdı. Yapılacak transferlerin yan sıra birçok ismi de takımdan göndermeyi planlayan siyah-beyazlılarda ilk ayrılık gerçekleşiyor. Yıldız futbolcunun Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile oynanacak maçın ardından takıma veda edeceği öğrenildi. İşte o isim...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor! Türkiye Kupası finali sonrası...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.05.2021

'de son olarak sahasında konuk ettiği 'e 2-1 mağlup ve puanı 'la eşitlenen 'ta sezon sonu yaprak dökümü yaşanabilir.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor! Türkiye Kupası finali sonrası...

Teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlılarda ilk yolcu belli oldu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor! Türkiye Kupası finali sonrası...

'da yer alan habere göre , kiralık olarak kadrosuna kattığı 'ın 4.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor! Türkiye Kupası finali sonrası...

Ganalı futbolcuyla yola devam etmeme kararı alan yönetim, bu durumu oyuncuya menajeri aracılığıyla iletti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor! Türkiye Kupası finali sonrası...

26 yaşındaki futbolcunun, Ziraat 'nda 'la 18 Mayıs'ta oynanacak maçın ardından 'ye dönmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor! Türkiye Kupası finali sonrası...

Çıktığı 33 karşılaşmada 4 gol kaydeden Mensah, performansıyla beklentilerin altına kalmıştı.

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