05 Mayıs 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Altınordu'dan genç yıldız! İşte bonservis bedeli...
Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah beyazlılar Sergen Yalçın yönetiminde gelecek sezon Devler Ligi için bir kadro kuracak. Bir yandan yıldız oyuncuları gündemine alan Kara Kartal, öte yandan genç oyuncular için de girişimlere başladı. Altınordu'dan bir yıldız adayı Beşiktaş'ın transfer gündemine girdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Altınordu'nun genç yıldızlarından Oğulcan Ülgün'ün peşinde olduğu iddia edildi. Sözleşmesi 2023'te bitecek olan 22 yaşındaki ön libero konusunda nabız yoklanırken İzmir ekibinin bu transfer için 3 milyon TL bonservis ve sonraki satıştan pay istediği ifade edildi. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de geçtiğimiz aylarda Oğulcan için "Takip ettiğimiz oyunculardan biri, sürekli gelişim içinde" demişti.
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