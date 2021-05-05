05 Mayıs 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Altınordu'dan genç yıldız! İşte bonservis bedeli...

Kartal'a Altınordu'dan genç yıldız! İşte bonservisi...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.05.2021

, yeni sezon için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah beyazlılar yönetiminde gelecek sezon için bir kadro kuracak. Bir yandan yıldız oyuncuları gündemine alan , öte yandan genç oyuncular için de girişimlere başladı. 'dan bir yıldız adayı Beşiktaş'ın transfer gündemine girdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren , 'nun genç yıldızlarından 'ün peşinde olduğu iddia edildi. Sözleşmesi 2023'te bitecek olan 22 yaşındaki ön libero konusunda nabız yoklanırken ekibinin bu transfer için 3 milyon TL bonservis ve sonraki satıştan pay istediği ifade edildi. Direktörü de geçtiğimiz aylarda Oğulcan için "Takip ettiğimiz oyunculardan biri, sürekli gelişim içinde" demişti.

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