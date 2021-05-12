12 Mayıs 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Necip Uysal formasını parçaladı

Necip formasını parçaladı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.05.2021

İlk yarıyı 1-0 yenik tamamlayan siyah-beyazlılarda takım kaptanı , alınan skora sinirlenerek soyunma odasına giderken formasını yırttı.

İlk yarıyı 1-0 yenik tamamlayan siyah-beyazlılarda takım kaptanı , alınan skora sinirlenerek soyunma odasına giderken formasını yırttı. Soyunma odasına gitmeden takımı bir araya getiren tecrübeli oyuncu, tribünlerde yer alan taraftarlara doğru yöneldi ve desteklerinden ötürü teşekkür etti.

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