Beşiktaş'ta Necip Uysal formasını parçaladı

İlk yarıyı 1-0 yenik tamamlayan siyah-beyazlılarda takım kaptanı Necip Uysal, alınan skora sinirlenerek soyunma odasına giderken formasını yırttı.

İlk yarıyı 1-0 yenik tamamlayan siyah-beyazlılarda takım kaptanı Necip Uysal, alınan skora sinirlenerek soyunma odasına giderken formasını yırttı. Soyunma odasına gitmeden takımı bir araya getiren tecrübeli oyuncu, tribünlerde yer alan taraftarlara doğru yöneldi ve desteklerinden ötürü teşekkür etti.

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