15 Mayıs 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın Göztepe maçında penaltı kazandığı pozisyon! Fırat Aydınus verdi VAR kontrol etti

Aydınus verdi VAR kontrol etti! İşte penaltı pozisyonu
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Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 Giriş Tarihi: 15.05.2021

Son dakika haberleri... 'in 42. haftasında deplasmanına konuk olan Beşiktaş, 'ün 'i düşürdüğü pozisyon sonrası penaltı kazandı. İşte detaylar... ( haberi)

'in 42. ve son haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede ile , 'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle devam ederken, siyah-beyazlı takım maçın 67. dakikasında penaltı kazandı. Maçın hakemi , 'ün 'e müdahalesi sonrası penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı kararı sonrası bir süre VAR kararını bekleyen Aydınus, pozisyonun penaltı olduğuna hükmetti.

Beşiktaş'ta topun başına geçen , penaltı atışını gole çevirerek takımını 2-1 öne geçirdi.

İşte o pozisyon:

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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