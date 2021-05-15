Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın Göztepe maçında penaltı kazandığı pozisyon! Fırat Aydınus verdi VAR kontrol etti
Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 42. haftasında Göztepe deplasmanına konuk olan Beşiktaş, Alpaslan Öztürk'ün Cyle Larin'i düşürdüğü pozisyon sonrası penaltı kazandı. İşte detaylar... (Bjk spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Göztepe ile Beşiktaş, Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Mücadele 1-1'lik eşitlikle devam ederken, siyah-beyazlı takım maçın 67. dakikasında penaltı kazandı. Maçın hakemi Fırat Aydınus, Alpaslan Öztürk'ün Cyle Larin'e müdahalesi sonrası penaltı noktasını gösterdi.
Penaltı kararı sonrası bir süre VAR kararını bekleyen Aydınus, pozisyonun penaltı olduğuna hükmetti.
Beşiktaş'ta topun başına geçen Rachid Ghezzal, penaltı atışını gole çevirerek takımını 2-1 öne geçirdi.
İşte o pozisyon:
(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig