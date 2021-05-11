11 Mayıs 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni forvetini buldu! Eski Milanlı... | BJK haberleri...

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda yeni oyuncular bakan Kartal, bir dönem Milan'da da forma giyen yıldızı kadrosuna katmak istiyor. | Beşiktaş transfer haberi...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni forvetini buldu! Eski Milanlı... | BJK haberleri...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.05.2021

'ta transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. 'ın favorisi 'de forma giyen Simy.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni forvetini buldu! Eski Milanlı... | BJK haberleri...

Ancak sözleşme gereği sadece 1.6 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli olan Simy'yi pek çok takım istiyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni forvetini buldu! Eski Milanlı... | BJK haberleri...

yönetimi bu nedenle alternatifleri de masaya koydu. 'ın gözüne çarpan ilk isimse M'Baye Niang oldu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni forvetini buldu! Eski Milanlı... | BJK haberleri...

1.5 milyon Euro kiralama ve satın alma opsiyonu ile 'ın takımına gönderilen 26 yaşındaki golcü gündeme geldi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni forvetini buldu! Eski Milanlı... | BJK haberleri...

'de Rumen teknik adam Regechampf ile çalışmak istemediği için kadro dışı bırakılan Niang için bonservisini elinde bulunduran ile temas kuruldu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni forvetini buldu! Eski Milanlı... | BJK haberleri...

63 GOL 31 ASİST
'ın santrfor adaylarından M'Baye Niang, bugüne kadar profesyonel kulüp kariyerinde 287 resmi maçta görev yaptı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni forvetini buldu! Eski Milanlı... | BJK haberleri...

Bu periyotta rakip fileleri 63 kez havalandıran forvet, 31 de asist yaptı ve toplamda 94 gole direkt olarak katkı sağlamayı başardı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni forvetini buldu! Eski Milanlı... | BJK haberleri...

M'BAYE NIANG KİMDİR?
19 Aralık 1994 yılında doğan M'Baye Niang, takımında kiralık olarak forma giymektedir. Forvet pozisyonunda görev yapan Fransız asıllı millî futbolcunun bonservisi ise kulübündedir.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni forvetini buldu! Eski Milanlı... | BJK haberleri...

Kariyerinde 287 maça çıkan Niang 63 gol 31 asist atmıştır.

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