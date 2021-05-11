Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni forvetini buldu! Eski Milanlı... | BJK haberleri...
Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda yeni oyuncular bakan Kartal, bir dönem Milan'da da forma giyen yıldızı kadrosuna katmak istiyor. | Beşiktaş transfer haberi...
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Sergen Yalçın'ın favorisi Crotone'de forma giyen Simy.
Ancak sözleşme gereği sadece 1.6 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli olan Simy'yi pek çok takım istiyor.
Beşiktaş yönetimi bu nedenle alternatifleri de masaya koydu. Sergen Yalçın'ın gözüne çarpan ilk isimse M'Baye Niang oldu.
1.5 milyon Euro kiralama ve satın alma opsiyonu ile Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımına gönderilen 26 yaşındaki Senegalli golcü gündeme geldi.
63 GOL 31 ASİST
Beşiktaş'ın santrfor adaylarından M'Baye Niang, bugüne kadar profesyonel kulüp kariyerinde 287 resmi maçta görev yaptı.
Bu periyotta rakip fileleri 63 kez havalandıran Senegalli forvet, 31 de asist yaptı ve toplamda 94 gole direkt olarak katkı sağlamayı başardı.
Kariyerinde 287 maça çıkan Niang 63 gol 31 asist atmıştır.
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