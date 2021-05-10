10 Mayıs 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta gözler Aboubakar ve N'Koudou'da

Gözler Aboubakar ve N'Koudou'da
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.05.2021

Yorgunluklar ve sakatlıklar nedeniyle son haftalarda kadro sıkıntısı çeken 'ta gözler sakatlıkları bulunan Vincent ve Kevin N'Koudou ikilisine çevrilmiş durumda. Sağlık ekibinin, tam olarak iyileşmeden sahalara dönmek istemeyen Aboubakar'ın durumunu yakından takip ettiği bildirilirken, N'Koudou'nun ise yarın oynanacak karşılaşmaya yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.

Yorgunluklar ve sakatlıklar nedeniyle son haftalarda kadro sıkıntısı çeken 'ta gözler sakatlıkları bulunan Vincent ve Kevin N'Koudou ikilisine çevrilmiş durumda. Sağlık ekibinin, tam olarak iyileşmeden sahalara dönmek istemeyen Aboubakar'ın durumunu yakından takip ettiği bildirilirken, N'Koudou'nun ise yarın oynanacak karşılaşmaya yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi. N'Koudou'nun üst üste 3 hafta gol atıp formunu yükseltmişken sakatlanması moralleri bozmuştu. Fransız futbolcunun kadroya alınıp alınmayacağına bugünkü idmanda bakılıp karar verilecek. İkilinin en kötü ihtimalle cumartesi günü oynanacak olan Göztepe sınavına yetiştirilmesi için çalışılıyor. Öte yandan dün çalışmalara katılan N'Koudou düz koşu yaparken, Aboubakar ise idmanda yer almadı.
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