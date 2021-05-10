10 Mayıs 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş'ta gözler Aboubakar ve N'Koudou'da
Yorgunluklar ve sakatlıklar nedeniyle son haftalarda kadro sıkıntısı çeken Beşiktaş'ta gözler sakatlıkları bulunan Vincent Aboubakar ve Kevin N'Koudou ikilisine çevrilmiş durumda. Sağlık ekibinin, tam olarak iyileşmeden sahalara dönmek istemeyen Aboubakar'ın durumunu yakından takip ettiği bildirilirken, N'Koudou'nun ise yarın oynanacak karşılaşmaya yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.
Yorgunluklar ve sakatlıklar nedeniyle son haftalarda kadro sıkıntısı çeken Beşiktaş'ta gözler sakatlıkları bulunan Vincent Aboubakar ve Kevin N'Koudou ikilisine çevrilmiş durumda. Sağlık ekibinin, tam olarak iyileşmeden sahalara dönmek istemeyen Aboubakar'ın durumunu yakından takip ettiği bildirilirken, N'Koudou'nun ise yarın oynanacak karşılaşmaya yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi. N'Koudou'nun üst üste 3 hafta gol atıp formunu yükseltmişken sakatlanması moralleri bozmuştu. Fransız futbolcunun kadroya alınıp alınmayacağına bugünkü idmanda bakılıp karar verilecek. İkilinin en kötü ihtimalle cumartesi günü oynanacak olan Göztepe sınavına yetiştirilmesi için çalışılıyor. Öte yandan dün çalışmalara katılan N'Koudou düz koşu yaparken, Aboubakar ise idmanda yer almadı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Dev derbi! Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig