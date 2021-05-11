Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Yalçın, hakemlerle ilgili "Bu durumlar yaşandığı için üzgünüz. Ülke futbolunun neden gelişmediği çok açık. Maalesef Türkiye'de futbol çok uzaklarda. Biz elimizden geleni yapıyoruz şampiyon olmak için. Mücadelemizi sonuna kadar veriyoruz." ifadelerini kullandı.