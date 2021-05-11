Son dakika Beşiktaş haberleri: Aboubakar Göztepe maçında forma giyecek mi? Sergen Yalçın açıkladı
Son dakika spor haberleri... Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada sakatlığı bulunan Vincent Aboubakar'ın ligin son haftasında oynanacak Göztepe maçında da forma giyemeyeceğini söyledi.
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, rakibine 2-1 mağlup olarak son hafta öncesi şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Averaj farkıyla liderliğini sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonu açıklamalarda bulundu.
Yayıncı kuruluşa konuşan Yalçın, sakatlığı bulunan Vincent Aboubakar'ın cumartesi günü oynanacak Göztepe maçında da forma giyemeyeceğini söyledi.
Son olarak ligin 36. haftasında oynanan Sivasspor maçında 45 dakika süre alan Kamerunlu golcü, son 6 maçta görev alamamıştı.
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