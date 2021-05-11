11 Mayıs 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş haberleri: Aboubakar Göztepe maçında forma giyecek mi? Sergen Yalçın açıkladı

Aboubakar Göztepe maçında oynayacak mı? Yalçın açıkladı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 Giriş Tarihi: 11.05.2021

Son dakika spor haberleri... Teknik Direktörü , maçının ardından yaptığı açıklamada sakatlığı bulunan 'ın ligin son haftasında oynanacak maçında da forma giyemeyeceğini söyledi.

'in 41. haftasında ile , 'ta kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, rakibine 2-1 mağlup olarak son hafta öncesi şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Averaj farkıyla liderliğini sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör , maç sonu açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Yalçın, sakatlığı bulunan 'ın cumartesi günü oynanacak maçında da forma giyemeyeceğini söyledi.

Son olarak ligin 36. haftasında oynanan maçında 45 dakika süre alan golcü, son 6 maçta görev alamamıştı.

Yalçın'dan maç sonu hakem tepkisi! haberin devamı

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