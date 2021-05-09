Beşiktaş Fatih Karagümrük hazırlıklarına ara vermeden başladı

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş, 41. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçına ara vermeden başladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dün Galatasaray ile oynanan maçta forma giyen futbolcular rerjenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Siyah-beyazlıların antrenmanı pas ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ