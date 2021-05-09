09 Mayıs 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Fatih Karagümrük hazırlıklarına ara vermeden başladı

Beşiktaş hazırlıklara ara vermeden başladı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.05.2021

'in 40. haftasında 'a 3-1 mağlup olan , 41. haftasında oynayacağı maçına ara vermeden başladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'nde sabah basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör yönetimindeki antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dün ile oynanan maçta forma giyen futbolcular rerjenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Siyah-beyazlıların antrenmanı pas ve şut çalışması ile sona erdi.

, ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.

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