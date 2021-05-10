10 Mayıs 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş yine şov yapar mı?

Beşiktaş yine şov yapar mı?
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.05.2021

Şampiyonluğa ulaşmak için önünde sadece iki maç kalan , sezonun ilk yarısında rakipleriyle oynadığı karşılaşmalarda gol şov yapmıştı. Siyahbeyazlılar, o süreçte 6 puanı 6 gol atarak elde etmişti.

Şampiyonluğa ulaşmak için önünde sadece iki maç kalan , sezonun ilk yarısında rakipleriyle oynadığı karşılaşmalarda gol şov yapmıştı. Siyahbeyazlılar, o süreçte 6 puanı 6 gol atarak elde etmişti. 'ü son dakikada yediği penaltı golüyle 4-1 mağlup eden Kara Kartallar, (2), ve ile kazanmıştı. Beşiktaş, kendi evinde oynadığı karşılaşmasını ise geriden gelerek almıştı. İlk yarısını geride kapattığı maçın ikinci devresinde ve 'ın sayılarıyla zafere ulaşmıştı. Şampiyonluk için 4 puana ihticayı olan siyahbeyazlı ekipte 'ın yarınki rakip Karagümrük'ün maçlarını izleyip zayıf yönleri üzerine çalıştığı kaydedildi.
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