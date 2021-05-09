Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar çıkmazı! Kalan maçlarda forma giyebilecek mi?
Spor Toto Süper Lig'de 40. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'a 3-1'lik skorla mağlup oldu. Siyah beyazlılar, şampiyonluk yarışında kritik bir puan kaybetti. Gelecek maç Karagümrük'ü konuk edecek Kartal'da, yıldız golcü Vincent Aboubakar'ın durumu belirsizliğini koruyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta sakatlığı süren Vincent Aboubakar'ın ne zaman sahalara döneceği merak ediliyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-1 kaybedilen Galatasaray maçının ardından verdiği röportajda sakat oyuncular hakkında kendisine yöneltilen soruya net bir cevap verdi.
Başarılı çalıştırıcı, "Salı günü N'Koudou'nun dönme ihtimali var, diğer oyuncularımızın döneceğini sanmıyorum" dedi.
Tedavisi devam eden 29 yaşındaki futbolcunun ligin kalan haftalarında forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor.
"ABOUBAKAR AĞRIM VAR DİYOR"
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Galatasaray mücadelesinin ardından yaptığı açıklamada Vincent Abobuakar'ın son duruma dair konuşmuştu.
Kocadağ, "Aboubakar'ın sözleşme nedeniyle oynamadığını düşünmüyorum. Son MR'ında sıkıntı görüldü. Oynaması için kendini hazır hissetmesi gerekiyor. Oyuncu 'Ağrım var' diyor ve MR'da bu çıkıyorsa bunda farklı bir şey aramamız abes olur.'' dedi.
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