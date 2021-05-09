09 Mayıs 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar çıkmazı! Kalan maçlarda forma giyebilecek mi?

Spor Toto Süper Lig'de 40. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'a 3-1'lik skorla mağlup oldu. Siyah beyazlılar, şampiyonluk yarışında kritik bir puan kaybetti. Gelecek maç Karagümrük'ü konuk edecek Kartal'da, yıldız golcü Vincent Aboubakar'ın durumu belirsizliğini koruyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar çıkmazı! Kalan maçlarda forma giyebilecek mi?
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.05.2021

ekiplerinden 'ta sakatlığı süren Vincent 'ın ne zaman sahalara döneceği merak ediliyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar çıkmazı! Kalan maçlarda forma giyebilecek mi?

Teknik Direktörü , 3-1 kaybedilen maçının ardından verdiği röportajda sakat oyuncular hakkında kendisine yöneltilen soruya net bir cevap verdi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar çıkmazı! Kalan maçlarda forma giyebilecek mi?

Başarılı çalıştırıcı, "Salı günü N'Koudou'nun dönme ihtimali var, diğer oyuncularımızın döneceğini sanmıyorum" dedi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar çıkmazı! Kalan maçlarda forma giyebilecek mi?

Tedavisi devam eden 29 yaşındaki futbolcunun ligin kalan haftalarında forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar çıkmazı! Kalan maçlarda forma giyebilecek mi?

"ABOUBAKAR AĞRIM VAR DİYOR"

Asbaşkanı , mücadelesinin ardından yaptığı açıklamada 'ın son duruma dair konuşmuştu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar çıkmazı! Kalan maçlarda forma giyebilecek mi?

Kocadağ, "'ın sözleşme nedeniyle oynamadığını düşünmüyorum. Son MR'ında sıkıntı görüldü. Oynaması için kendini hazır hissetmesi gerekiyor. Oyuncu 'Ağrım var' diyor ve MR'da bu çıkıyorsa bunda farklı bir şey aramamız abes olur.'' dedi.

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