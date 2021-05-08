08 Mayıs 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesi konuştu! "Oyun planımız..."

Yalçın'dan derbi yorumu! Oyun planımız...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 Giriş Tarihi: 08.05.2021

'in 40. haftasındaki dev derbide 'a konuk olan 'ta teknik direktör , maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede 'a konuk olan 'ta teknik direktör , maç öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"KAZANMAK İÇİN BURADAYIZ"

"Artık final bölümüne geldik. Herkes çok mücadele ediyor, zor bir pandemi süreci, çok sık oynanan bir trafik, zor oyunlar, zor kadrolar... Artık sonuçlandırma bölümündeyiz. Derbiler her zaman zordur. Tabii ki kazanmak istiyoruz ve bunun için buradayız."

"OYUN PLANIMIZI KAZANMAK İÇİN KURGULAMAYA ÇALIŞTIK"

"Oyun planımızı kazanmak için kurgulamaya çalıştık. Umarım iyi ve güzel bir maç olur. Umarım bizim için bugün iyi bir sonlandırma bölümü olur."

"MİLLİ MAÇLARDAN SONRA CİDDİ SORUNLARLA KARŞILAŞTIK"

" arasından sonra maalesef ciddi sorunlarla karşılaştık. Kalan oyuncularımızla mücadele ediyoruz, kalan oyuncularımız da çok mücadele ediyorlar ve çok karakterli oyuncular."

"MEVCUT KADROYLA EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"Elimizdeki mevcut kadroyla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Şimdi N'Koudou çıktı, girdi. Allah'a şükür diyoruz, en azından elimizde oynatacağımız oyuncularımız var. İnşallah bugün bizim için hayırlı bir gün olur."

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