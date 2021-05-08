Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesi konuştu! "Oyun planımız..."

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"KAZANMAK İÇİN BURADAYIZ"

"Artık final bölümüne geldik. Herkes çok mücadele ediyor, zor bir pandemi süreci, çok sık oynanan bir trafik, zor oyunlar, zor kadrolar... Artık sonuçlandırma bölümündeyiz. Derbiler her zaman zordur. Tabii ki kazanmak istiyoruz ve bunun için buradayız."

"OYUN PLANIMIZI KAZANMAK İÇİN KURGULAMAYA ÇALIŞTIK"

"Oyun planımızı kazanmak için kurgulamaya çalıştık. Umarım iyi ve güzel bir maç olur. Umarım bizim için bugün iyi bir sonlandırma bölümü olur."

"MİLLİ MAÇLARDAN SONRA CİDDİ SORUNLARLA KARŞILAŞTIK"

"Milli maç arasından sonra maalesef ciddi sorunlarla karşılaştık. Kalan oyuncularımızla mücadele ediyoruz, kalan oyuncularımız da çok mücadele ediyorlar ve çok karakterli oyuncular."

"MEVCUT KADROYLA EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"Elimizdeki mevcut kadroyla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Şimdi N'Koudou çıktı, Gökhan girdi. Allah'a şükür diyoruz, en azından elimizde oynatacağımız oyuncularımız var. İnşallah bugün bizim için hayırlı bir gün olur."

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