09 Mayıs 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Atiba cezalı duruma düştü

Atiba cezalı duruma düştü
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.05.2021

’ta Atiba Hutchinson sarı kart sınırındaydı. Kanadalı orta saha oyuncusunun 44. dakikada ’ya yaptığı müdahale sonrası hakem Çakır penaltı noktasını gösterdi. Atiba’ya da sarı kartını çıkardı. Tecrübeli oyuncu bu sezon 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü. Karagümrük’e karşı forma giyemeyecek.

'ta Atiba Hutchinson sarı kart sınırındaydı. Kanadalı orta saha oyuncusunun 44. dakikada 'ya yaptığı müdahale sonrası hakem Çakır penaltı noktasını gösterdi. Atiba'ya da sarı kartını çıkardı. Tecrübeli oyuncu bu sezon 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü. Karagümrük'e karşı forma giyemeyecek.

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