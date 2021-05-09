Beşiktaş'ta Atiba cezalı duruma düştü

Beşiktaş’ta Atiba Hutchinson sarı kart sınırındaydı. Kanadalı orta saha oyuncusunun 44. dakikada Falcao’ya yaptığı müdahale sonrası hakem Çakır penaltı noktasını gösterdi. Atiba’ya da sarı kartını çıkardı. Tecrübeli oyuncu bu sezon 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü. Karagümrük’e karşı forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson sarı kart sınırındaydı. Kanadalı orta saha oyuncusunun 44. dakikada Falcao'ya yaptığı müdahale sonrası hakem Çakır penaltı noktasını gösterdi. Atiba'ya da sarı kartını çıkardı. Tecrübeli oyuncu bu sezon 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü. Karagümrük'e karşı forma giyemeyecek.

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