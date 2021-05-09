09 Mayıs 2021, Pazar
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Ghezzal Beşiktaş'ın Mahrez'i oldu
Devler Ligi'nde yarı finalde M. City, PSG'yi elerken Cezayirli Riyad Mahrez attığı 3 golle takımını adeta tek başına finale taşıdı. Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal da bir başka başarı öyküsü yazıyor.
Devler Ligi'nde yarı finalde M. City, PSG'yi elerken Cezayirli Riyad Mahrez attığı 3 golle takımını adeta tek başına finale taşıdı. Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal da bir başka başarı öyküsü yazıyor. Ghezzal, bu sezon siyahbeyazlı forma altında 6 gol 17 asistle bu sezon Süper Lig'de adeta coştu.
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