09 Mayıs 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Ghezzal Beşiktaş'ın Mahrez'i oldu

Kara Kartal'ın Mahrez'i oldu
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.05.2021

Devler Ligi'nde yarı finalde M. City, PSG'yi elerken Cezayirli Riyad Mahrez attığı 3 golle takımını adeta tek başına finale taşıdı. 'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal da bir başka başarı öyküsü yazıyor.

Devler Ligi'nde yarı finalde M. City, PSG'yi elerken Cezayirli Riyad Mahrez attığı 3 golle takımını adeta tek başına finale taşıdı. 'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal da bir başka başarı öyküsü yazıyor. Ghezzal, bu sezon siyahbeyazlı forma altında 6 gol 17 asistle bu sezon Süper Lig'de adeta coştu.

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