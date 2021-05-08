08 Mayıs 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülebilir! İşte o ihtimaller

Şampiyonluk düğümü çözülebilir! İşte o ihtimaller
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.05.2021

Spor Toto 'in 40. hafta mücadelesinde lider deplasmanda ezeli rakibi 'a konuk olacak. Siyah-beyazlı takım sarı-kırmızılıları yenerse ve de puan kaybederse, Beşiktaş 2020-2021 yılının şampiyonu olacak. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

, bu akşam G.Saray'la deplasmanda karşı karşıya geliyor. Son 3 haftaya girilirken heyecanın yoğun şekilde yaşandığı 'de sezonun düğümü bu hafta çözülebilir. Fotomaç'ın haberine göre; 'ın 6, F.Bahçe'nin 5 puan önünde bulunan siyah-beyazlılar bitime iki hafta kala 6 ve daha fazlası puan farkı yapması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

İşte Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimalleri:

Beşiktaş, 'ı yenerse ve Ankara'da berabere kalırsa şampiyon.
Beşiktaş, Galatasaray'ı yenerse ve Fenerbahçe Ankara'da yenilirse şampiyon.
Beşiktaş, Galatasaray ile berabere kalırsa ve Fenerbahçe ise Ankara'da mağlubiyet yaşarsa şampiyon.
Bu ihtimallerin dışında Beşiktaş'ın, G.Saray'a puan kaybetmesi halinde şampiyonluk son iki maça kalacak. Bu arada ilk maçta G.Saray'ı 2-0 yenen Beşiktaş'ın ikili averajı elinde tutabilmesi için sarı-kırmızılı rakibine yenilmesi halinde farkın 1'den fazla olmaması gerekecek.

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