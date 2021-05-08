Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülebilir! İşte o ihtimaller
Spor Toto Süper Lig'in 40. hafta mücadelesinde lider Beşiktaş deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak. Siyah-beyazlı takım sarı-kırmızılıları yenerse ve Fenerbahçe de puan kaybederse, Beşiktaş 2020-2021 yılının şampiyonu olacak. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, bu akşam G.Saray'la deplasmanda karşı karşıya geliyor. Son 3 haftaya girilirken heyecanın yoğun şekilde yaşandığı Süper Lig'de sezonun düğümü bu hafta çözülebilir. Fotomaç'ın haberine göre; Galataray'ın 6, F.Bahçe'nin 5 puan önünde bulunan siyah-beyazlılar bitime iki hafta kala 6 ve daha fazlası puan farkı yapması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.
İşte Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimalleri:
Beşiktaş, Galatasaray'ı yenerse ve Fenerbahçe Ankara'da berabere kalırsa şampiyon.
Beşiktaş, Galatasaray'ı yenerse ve Fenerbahçe Ankara'da yenilirse şampiyon.
Beşiktaş, Galatasaray ile berabere kalırsa ve Fenerbahçe ise Ankara'da mağlubiyet yaşarsa şampiyon.
Bu ihtimallerin dışında Beşiktaş'ın, G.Saray'a puan kaybetmesi halinde şampiyonluk son iki maça kalacak. Bu arada ilk maçta G.Saray'ı 2-0 yenen Beşiktaş'ın ikili averajı elinde tutabilmesi için sarı-kırmızılı rakibine yenilmesi halinde farkın 1'den fazla olmaması gerekecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Fb maçı izle...)
- Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri ne? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...