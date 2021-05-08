Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a dünyaca ünlü yıldız!

Süper Lig'de şampiyonluğa çok yakın olan ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olabilecek bir kadro için çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş'ın orta sahasını dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirebileceği belirtildi.