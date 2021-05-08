Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a dünyaca ünlü yıldız!
Spor Toto Süper Lig'de lider konuma bulunan Beşiktaş'ta, bir yandan da transferde hareketlilik yaşanıyor. Brezilya basınında çıkan habere göre, siyah beyazlılar dünyaca ünlü orta saha oyuncusunu gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk kupasını kaldırmaya hazırlanan Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Ara transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna kazandıran siyah beyazlılar, yaz transfer dönemi için çalışmalarına son sürat devam ediyor.
Tüm gelişmeler yaşanırken, siyah beyazlıların dünyaca ünlü bir yıldızın transferi için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.
Süper Lig'de şampiyonluğa çok yakın olan ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olabilecek bir kadro için çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş'ın orta sahasını dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirebileceği belirtildi.
Yahoo Esportes' te yer alan habere göre kariyerini Çin Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande'de sürdüren Paulinho Avrupa'ya dönmeye hazırlanırken, oyuncuya en ciddi teklif Beşiktaş'tan geldi.
Beşiktaş'ın yanı sıra üç Avrupa kulübünün daha ilgilendiği Paulinho daha önce Tottenham ve Barcelona'da oynamıştı.
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