08 Mayıs 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a dünyaca ünlü yıldız!

Spor Toto Süper Lig'de lider konuma bulunan Beşiktaş'ta, bir yandan da transferde hareketlilik yaşanıyor. Brezilya basınında çıkan habere göre, siyah beyazlılar dünyaca ünlü orta saha oyuncusunu gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a dünyaca ünlü yıldız!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.05.2021

'de şampiyonluk kupasını kaldırmaya hazırlanan 'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a dünyaca ünlü yıldız!

Ara transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna kazandıran siyah beyazlılar, yaz transfer dönemi için çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a dünyaca ünlü yıldız!

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren , gelecek sezon 'da da başarı hedefliyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a dünyaca ünlü yıldız!

Tüm gelişmeler yaşanırken, siyah beyazlıların dünyaca ünlü bir yıldızın transferi için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a dünyaca ünlü yıldız!

'de şampiyonluğa çok yakın olan ve önümüzdeki sezon 'nde de başarılı olabilecek bir kadro için çalışmalarına şimdiden başlayan 'ın orta sahasını dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirebileceği belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a dünyaca ünlü yıldız!

basını 'ın 32 yaşındaki ile ilgilendiğini iddia etti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a dünyaca ünlü yıldız!

' te yer alan habere göre kariyerini takımlarından 'de sürdüren 'ya dönmeye hazırlanırken, oyuncuya en ciddi teklif 'tan geldi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a dünyaca ünlü yıldız!

'ın yanı sıra üç kulübünün daha ilgilendiği daha önce ve 'da oynamıştı.

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