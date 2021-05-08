08 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş maçında Welinton'un golüne ofsayt engeli!
Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de haftanın maçında deplasmanda Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş'ta 2. dakikada Welinton'un attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, mücadelenin 2. dakikasında Welinton ile golü buldu ancak hakem Cüneyt Çakır, ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.
İşte o pozisyon:
(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)
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