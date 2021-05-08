08 Mayıs 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş maçında Welinton'un golüne ofsayt engeli!

Beşiktaş'ın golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 Giriş Tarihi: 08.05.2021

Son dakika haberleri... 'de haftanın maçında deplasmanda 'a konuk olan Beşiktaş'ta 2. dakikada Welinton'un attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Spor Toto 'in 40. haftasındaki dev derbide ile , 'nda kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, mücadelenin 2. dakikasında Welinton ile golü buldu ancak hakem , ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

İşte o pozisyon:

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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