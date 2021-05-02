Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Beşiktaş - Hatayspor maçı sonrası flaş sözler! "Orkestra şefi gibiydi!"
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında lider Beşiktaş, sahasında Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Usta yazarlar da bu karşılaşmayı çarpıcı yorumlarla değerlendirdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)
TURGAY DEMİR - HEM YENİN HEM EZİN
Tanıdığım Sergen Yalçın… Muhtemelen… Maç konuşmasının sonunda şöyle demiştir: Bu maçı kazanacağınızdan şüphem yok… O işi zaten halledersiniz ama sizden daha fazlasını istiyorum. Bugün bana kazanmak yetmez haberiniz olsun! Size bir gün fazla dinlenmeyi çok görenlere, başka bir takımla oynadıkları maçtan sonra bizim hakkımızda konuşanlara ders verin! Nefes aldırmayın… Yapabiliyorsanız hem yenin, hem oyun olarak ezin!
İşte o müthiş takım böyle çıktı sahneye… Bir anda sular seller gibi yağmur boşaldı deriz ya, öyle bir başlangıç yaptı Beşiktaş… Önde bastı, ortada bastı, öne çıkardığı savunmasıyla bile bastı… Top Beşiktaş'ta, oyun Beşiktaş'ta, goller Beşiktaş'ta… 14 dakikada maç 3-0 oldu ki, beş-altı olması işten bile değildi… Gaz kesmedi Kartal… Dördü aradı sol kanadı perişan eden N'Koudou ile buldu… Beşi aradı N'Koudou'nun yerine oyuna giren Rıdvan'la buldu…
Günler boyu yayınlarda ve yazılarımda Beşiktaş kişilere bağlı bir oyun oynamıyor, takım halinde savaşıyorlar, diyordum ya, yine öyle oldu… On bir adam tek yürek olmuş, çabuk ve doğru paslaşmalarla ligin en tehlikeli takımlarından Hatayspor'u sürklase ettiler… Bir tek kişiyi öne çıkaramam, bir tekini de arkada bırakamam… Çünkü haksızlık olur… Beşiktaş asi ruhunu sahaya sürdü ve fırtına gibi esti… Bir, iki, üç tane yetmez, dört, beş, altı, olsun, efsane tezahüratını hatırlatıyordu Kartal… Altı da yetmedi, yedi oldu… Öyleyse şimdi herkes sussun, Beşiktaş konuşuyor! Kartal tüm yüreğiyle söylüyor; şampiyonluk şarkısı dinleyin!...
ERMAN TOROĞLU - ŞAMPİYON
Bu maç Beşiktaş'ın şampiyonluk maçıydı. Kazandığı an belki matematik olarak işi bitirmeyecekti ama çok açıdan bitirmiş olacaktı. Siyah-beyazlılar fikstürde hep dezavantajlı oldu. Federasyona sorulduğunda "Biz şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz" dediler ama maalesef hep Beşiktaş'ı zorlayan şekiller ortaya çıktı. Bahane çoktu. Kartal pes etmedi. Her maçta mükemmel mücadele ettiler, tekmeye kafa soktular ve koştular.
Peki rakipleri ne yaptı? Alakasız hem de olur olmaz yerlerde oyun kuralı ihlali var dediler. Diğeri saha çamur dedi. Siyah-beyazlılar ise hiçbir şey demedi. Rakiplerine göre kadroları daha dar olmasına rağmen bence mutlu sonu yakaladılar. Futbolda sürpriz olmaz mı? Olur. Ama bu saatten sonra bunun olma ihtimali çok az. Beşiktaş sezon başından beri çok az hata yaparak ve iyi mücadele ederek bugünlere geldi. Ne Galatasaray ne Fenerbahçe şampiyonluğu hak etti. Belki matematik olarak şu anda Beşiktaş şampiyon değil ama şampiyonluğu sonuna kadar hak etti.
Siyah-beyazlılar bir de Türkiye Kupası finali oynayacaklar. Ligdeki rakipleri burada da yoklar. Ama ligdeki rakipleri hiç aynaya bakmıyorlar. Saçma sapan konuşuyorlar, milleti kendilerine güldürüyorlar. Beşiktaş'ın en büyük özelliği bu sene sahaya 11 kişi çıktılar ama tek beyinden düşündüler. Herkes arkadaşına yardım etti. Sezon başı biraz sallandılar. Sergen baktı ki bu iş gitmeyecek dizginleri iyice eline aldı. Yönetimle de sorunları oldu. Çabuk halletti ve bugünlere gelindi.
Hele bir gece Sergen ile yönetimin iplerinin koptuğu andı. Yönetimden 2-3 kişi Sergen'in biletini keseceklerdi. Ama başkan "Siz karışmayın ben konuşacağım" dedi. O günden sonra Beşiktaş bu günlere geldi. Bu günlere gelinmesinde o gece ipleri eline alan başkanın payı büyüktür. Bir kulüpte başarı veya başarısızlık varsa önce başkana bakarım. Çünkü Türkiye'deki sistem böyle yürüyor. Beşiktaş sonuna kadar hak etti. Tebrikler.
SİNAN VARDAR - ŞAMPİ...
Maçın ardından müthiş heyecan fırtınası yaşadım. Dostlarımdan gelen tebrik telefonlarına yanıt vermeye çalışırken şunu düşündüm; Beşiktaş taraflı tarafsız alkış alarak şampiyonluğa uzanıyor. Her şampiyonluk çok değerlidir ama Beşiktaş camiasının zor günlerde ayağa kalkıp kenetlenerek sezonu şampiyon kapamasını tarih bir ayrı güzel ve özel yazacaktır.
Dünkü futbol resitalinde Beşiktaş'ta kime ne methiye yazacağımı bilemiyorum. Öncelikle takımı kolej havasına büründüren, nokta transferler ve rakipleri gibi milyon dolarları sokağa atmayan adam gibi adam Sergen Yalçın'dan başlayayım. Sergen hoca sen Beşiktaş'ın evladısın. İyi ki de öyle olmuşsun. Hocam sana futbolcuyken de hayrandık. Bugün şunu gururla söyleyebilirim ki sen Beşiktaş'a, Beşiktaş da sana yakışıyor.
Larin, Ghezzal, N'koudou harika ötesiydiler. Ghezzal yine müthiş oynarken sahada sanki Viyana Senfoni Orkestrası'nın duayen şefi Riccardo Muti futbol resitalini yönetiyor gibiydi. Sergen hoca, Larin'i sahaya sürerken Kanadalı golleriyle Sergen hocayı haklı çıkardı ve gol olup yağdı. Maçın farklı skorunda lütfen es geçmeyelim; Ersin şahane 2 kurtarış yaptı ve maçın başlarında Hatay'a dönüş şansı vermedi. Yine Yavru Kartal Rıdvan da şık bir gole imza atarak moral buldu.
Necip, Ersin, Rıdvan gibi altyapıdan gelen oyuncularla şampiyonluk yaşamak benim gibi ömrünü altyapıya adamış bir futbol adamı için harika ötesi olacak. Başkan Çebi ve yöneticiler biliyorum ki; geceli gündüzlü çalışarak bu gurur tablosunu oluşturdu. Onlara şapkamı çıkarıyorum. Tabii ligin bitmesine daha 3 maç var. Şampiyon demeyelim ama Beşiktaş artık şampi... Hatay geçtiğimiz hafta ortamı gerdi durdu. Amaçları neydi anlamadım Haftaya Galatasaray'ın stadında şampiyonluk turu olur mu? Olur olur, bal gibi olur.
REHA KAPSAL - SEZONU KURTARAN!
Beşiktaş öyle hızlı oyun başlangıcı yaptı ki, ilk 15 dakika 3-0 değil 6-0 olabilirdi. Siyah-beyazlılar, genelde oyun farkını saha içinde tanımlaması ve de oyunun dört safhasını en iyi şekilde ülkemizde uygulayan takımdır. Bu temel prensiplerden sonra da oyunun detayları ve planları üzerine önceden belirlenmiş, doğru rakip analizleriyle Beşiktaş adına baskın yönü olan taraf sağ kanattı.
Rosier ve Ghezzal, oyunun merkezinde çok hızlı. Beşiktaş, dikine giderek pozisyon ürettiği gibi solda N'Koudou'nun becerisi ve hızı, ön alan gegenpres başarısıyla rakibe üstünlük sağladı. Hatayspor karşısında atılan goller de bundan önceki gollerde de hücumda birçok fark yaratacak opsiyon varsa bunun en baş temellerinden biri saha içi matematiği ve geometrisidir.
Bu matematik hep genelde rakipten bir fazla olmak üzerine kurgulanır. Siyah-beyazlılar bunu 3'e 1, 3'e 2 hep bir fazla olarak yaptı. Rakiplerine özellikle gol pozisyonu ürettikleri zaman bir fazlalığı yaratmayı ve oyun ezberi olarak bütün sezon bu uygulamayı doğru bir şekilde saha içine geçirdiler. Bu oyundan; bu maç trafiğinde belki bir iki maç haricinde hiçbir zaman taviz vermediler. Vermedikleri gibi eksik kadrolarla oynadıkları zaman bile oyun merkezinde olduğu oyuncuların her zaman değiştiği ama oyun devamlı başarının merkezine konuldu.
Olmazsa olmazın Sergen Yalçın'ın farkının da ortaya çıkmasında en temel unsur doğru bir oyun yapısının teoriden pratiğe, antrenman tutarlığından maç tutarlığına geçmesi ligimizdeki bariz kalite farkını yarattı. Sonuna kadar da başarılı grafiği takım halinde fazlasıyla hak ettiler.
Beşiktaş bu sezon günü, haftayı kurtaran değil 'sezonu kurtaran' güçlü oyunların karşılığını alıyor. Saha içi ve dışında genel profesyonellik anlayışı, arkadaşlıkları, bir bütün içinde hareket etmeleri bu başarıdaki en temel unsur oldu. Siyah-beyazlılar, bitime 3 maç kala Hatay galibiyetiyle şampiyon olmak için çok büyük bir avantajı ellerinde tutuyor.
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