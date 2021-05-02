Peki rakipleri ne yaptı? Alakasız hem de olur olmaz yerlerde oyun kuralı ihlali var dediler. Diğeri saha çamur dedi. Siyah-beyazlılar ise hiçbir şey demedi. Rakiplerine göre kadroları daha dar olmasına rağmen bence mutlu sonu yakaladılar. Futbolda sürpriz olmaz mı? Olur. Ama bu saatten sonra bunun olma ihtimali çok az. Beşiktaş sezon başından beri çok az hata yaparak ve iyi mücadele ederek bugünlere geldi. Ne Galatasaray ne Fenerbahçe şampiyonluğu hak etti. Belki matematik olarak şu anda Beşiktaş şampiyon değil ama şampiyonluğu sonuna kadar hak etti.