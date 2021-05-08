08 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta derbi primi belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş'ta derbi primi netleşti. Siyah beyazlı futbolculara müjdeyi Başkan Ahmet Nur Çebi verdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)
Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'ın karşısına çıkacak olan siyah beyazlılara, Başkan Ahmet Nur Çebi'den maç öncesinde prim müjdesi verilmişti.
Fanatik'in haberine göre, yönetim kararıyla bu akşamki mücadeleden zaferle ayrılınması halinde futbolculara kişi başı 30 bin TL ödeme yapılacak. Normal şartlarda 25 bin TL'lik prim belirleyen yönetim, bu kez zam yapma kararı almıştı.
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