08 Mayıs 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta derbi primi belli oldu!

Beşiktaş'ta derbi primi belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.05.2021

'de ile karşılaşacak 'ta derbi primi netleşti. Siyah beyazlı futbolculara müjdeyi Başkan verdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

'nda 'ın karşısına çıkacak olan siyah beyazlılara, Başkan 'den maç öncesinde prim müjdesi verilmişti.

'in haberine göre, yönetim kararıyla bu akşamki mücadeleden zaferle ayrılınması halinde futbolculara kişi başı 30 bin TL ödeme yapılacak. Normal şartlarda 25 bin TL'lik prim belirleyen yönetim, bu kez zam yapma kararı almıştı.

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