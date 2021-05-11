11 Mayıs 2021, Salı

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Son dakika spor haberi: Beşikta Fatih Karagümrük maçının 11'leri belli oldu

Beşiktaş-Karagümrük | İlk 11'ler belli oldu
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 Giriş Tarihi: 11.05.2021

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto 'in 41. haftasında Beşiktaş, sahasında 'ü konuk edecek. Mücadele öncesi iki takımın ilk 11'leri oldu.

'de heyecan devam ediyor. 41. hafta maçında Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik mücadele öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

BEŞİKTAŞ-KARAGÜMRÜK MAÇININ İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Necip, , , Ghezzal, N'Koudou,

Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Ndao, Borini, Sobiech

BEŞİKTAŞ-KARAGÜMRÜK MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 40'ıncı haftasında 'a 3-1 yenilerek çok önemli bir avantajı yitiren ve rakibini son iki maçta şampiyonluğa ortak eden Beşiktaş, artık son viraja girdi.

81 puanla ligin zirvesinde yer alan ve hala şampiyonluğun bir numaralı adayı olan siyah-beyazlılar, 41'inci hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

'nin 2, Galatasaray'ın 3 puan önünde yer alan Beşiktaş'a, şampiyon olmak için son iki maçta 4 puan yetiyor. Fatih Karagümrük'ten sonra deplasmanda ile oynayacak olan Kara Kartal'ın hedefi iki maçı da kazanarak görkemli bir sezon finali yapmak. Ancak 4 puan gerçeğini de unutmayan ve öğrencileri, Karagümrük'ü mutlaka yenerek son maça galibiyetin yanı sıra beraberlik seçeneğini de bırakarak stres seviyesini azaltmak istiyor.

Beşiktaş'ta sakat ve cezalı oyuncular Fatih Karagümrük maçı öncesinde de dikkat çekiyor.

Sezonu kapatan ve Hasic'e, Oğuzhan'ın sakatlığı ile 'ın geçmeyen ağrıları da eklenince, siyah-beyazlılar son 9 maçın 8'inde, maç kadrosuna tek santrfor yazmak zorunda kaldı. Bunlara ek olarak 'ın da sakatlanması ve 'nın sarı kart cezalısı olması nedeniyle Beşiktaş, Karagümrük karşısına 6 eksikle çıkacak.

SON MAÇ ÖNCESİ 5 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Beşiktaş, Karagümrük maçına sarı kart ceza sınırında olan 5 futbolcusuyla çıkacak.

3 sarı kartı olan Larin, , Ljajic, Josef ve N'Sakala, karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde cezalı durumuna düşecek ve son hafta deplasmanda oynanacak Göztepe maçında takımını yalnız bırakacak.

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