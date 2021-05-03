03 Mayıs 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Şampiyon olursa Beşiktaş'ın kasası dolacak! İşte o rakam...

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, şampiyonluk yarışını ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın önünde lider götürüyor. Siyah beyazlılar mutlu sona ulaşmak için mücadele ederken, ipi göğüslemesi halinde kasasının da dolacağının farkında. İşte Kara Kartal şampiyon olursa kazanacağı rakam... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri

Son dakika spor haberi: Şampiyon olursa Beşiktaş'ın kasası dolacak! İşte o rakam...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.05.2021

Emin adımlarla şampiyonluğa yürüyen , son 3 maçında 4 puan topladığı takdirde rakiplerinin sonuçlarına bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek.

Son dakika spor haberi: Şampiyon olursa Beşiktaş'ın kasası dolacak! İşte o rakam...

Peki siyah-beyazlı takımın şampiyonluğun ardından kasaya ne kadar para girecek?

Son dakika spor haberi: Şampiyon olursa Beşiktaş'ın kasası dolacak! İşte o rakam...

2020- 2021 Yılı galibiyet primi 2 Milyon 700 bin TL, beraberlik primi 1 Milyon 400 bin TL olarak belirledi.

Son dakika spor haberi: Şampiyon olursa Beşiktaş'ın kasası dolacak! İşte o rakam...

, şampiyonu olan takıma da tam 42 milyon TL ödeyecek. 39. hafta itibariyle 25 galibiyeti bulunan , galibiyet primi olarak 67.5 milyon TL'yi kasasına koyacak.

Son dakika spor haberi: Şampiyon olursa Beşiktaş'ın kasası dolacak! İşte o rakam...

Şu ana kadar 6 beraberliği bulunan siyah-beyazlılar ayrıca 8.4 milyon TL daha alacak. Şampiyonluk için gerekli olan 4 puanı alması durumunda bu rakam 4.1 milyon TL olacak.

Son dakika spor haberi: Şampiyon olursa Beşiktaş'ın kasası dolacak! İşte o rakam...

ayrıca şampiyon olması halinde ülke puanına göre 'ne direkt katılacak.

Son dakika spor haberi: Şampiyon olursa Beşiktaş'ın kasası dolacak! İşte o rakam...

Siyah-beyazlılar 'ne katılım hakkı olarak 15.25 milyon euro'yu (yaklaşık 140 milyon TL) kasasına koyacak. (Fotomaç)

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