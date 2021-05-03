Son dakika spor haberi: Şampiyon olursa Beşiktaş'ın kasası dolacak! İşte o rakam...
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, şampiyonluk yarışını ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın önünde lider götürüyor. Siyah beyazlılar mutlu sona ulaşmak için mücadele ederken, ipi göğüslemesi halinde kasasının da dolacağının farkında. İşte Kara Kartal şampiyon olursa kazanacağı rakam... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri
Emin adımlarla şampiyonluğa yürüyen Beşiktaş, son 3 maçında 4 puan topladığı takdirde rakiplerinin sonuçlarına bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek.
Peki siyah-beyazlı takımın şampiyonluğun ardından kasaya ne kadar para girecek?
Türkiye Futbol Federasyonu 2020- 2021 Yılı Süper Lig galibiyet primi 2 Milyon 700 bin TL, beraberlik primi 1 Milyon 400 bin TL olarak belirledi.
Şu ana kadar 6 beraberliği bulunan siyah-beyazlılar ayrıca 8.4 milyon TL daha alacak. Şampiyonluk için gerekli olan 4 puanı alması durumunda bu rakam 4.1 milyon TL olacak.
Beşiktaş ayrıca şampiyon olması halinde ülke puanına göre Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak.
Siyah-beyazlılar Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı olarak 15.25 milyon euro'yu (yaklaşık 140 milyon TL) kasasına koyacak. (Fotomaç)
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